Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş\'ın kurtuluşunu panel ve sergiyle kutladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluşu temalı panel ve sergi, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlendi.

Panelde, "Antep Savunması ana kaynaklarında Maraş", "Kurtuluş Savaşı'nda Antep ve Maraş beraberliği" ve "Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Mücadelesi" konu başlıkları ele alındı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'ın yaptığı panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Orhan Doğan ve 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu katıldı.

Panelde Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, bu panelin Gaziantep ve Kahramanmaraş birlikteliği ile ortaya konduğunu belirterek, "Bugün 12 Şubat, Maraş'ın kurtuluşu, tarihimizin önemli bölümlerinden birini içeriyor. Biz gençlerimizi çok önemsiyoruz. Burada bugün, farklı liselerden bu panele katılan öğrencilerimiz bulunuyor. Bütün birikimimiz siz değerli gençler için. Tarihimizi sizlere ne kadar iyi anlatabilirsek siz de geleceğe kendi tarihinizi o kadar iyi anlatma fırsatı bulacaksınız. Bugünkü paneli yalnızca Maraş Harbi olarak görülmemeli. Bugünkü panele Kurtuluş Savaşından bir kesit gibi bakacağız" dedi.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu ise, "Gaziantep ve Maraş'ın bulunduğu bölgeler Kurtuluş Savaşı'nın bir cephesidir, Güney cephesidir. Bu bölgede yaşanan her olay çok öncesinden görülmüştür. 30 Ocak 1918 Mondros Mütarekesi imzalamadan önce Mustafa Kemal Paşa 7. Ordu Komutanı iken yakın zamanda bölgenin Fransız ve İngilizler tarafından işgal edileceğini öngörmüş, uyarıda bulunmuş. Örgütlenip işgal güçlerine karşı direniş gösterilmesi konusunda bölgedeki yetkililere talimat vermiş" ifadelerini kullandı.

"100 yıl önce gerçekleşmiş olan dayanışma bugün burada yeni bir dayanışma örneği sergilenmesine vesile oluyor." diyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Orhan Doğan da, "12 Şubat çok önemli bir gün. 100 yıl önce olup biten hadiselerin günümüze yansımasını da bugün burada dikkate alacağız ancak u millet sömürgeci olmadı, esaret altında kalmayı da hiçbir zaman kabul etmedi. Bu panel ile bu tarihimizi tekrar gençlerimizle birlikte ele alıp katılımcılarımıza günün anlamına uygun şekilde bir panel gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Panelin ardından Maraş Harbi ile ilgili belgelere ve dönemin şahidi fotoğrafları içeren sergi açılışı gerçekleştirildi. - GAZİANTEP