Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş\'ın kurtuluşunu panel ve sergiyle kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluşu temalı panel ve sergi, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlendi.
Panelde, "Antep Savunması ana kaynaklarında Maraş", "Kurtuluş Savaşı'nda Antep ve Maraş beraberliği" ve "Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Mücadelesi" konu başlıkları ele alındı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'ın yaptığı panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Orhan Doğan ve 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu katıldı.
Panelde Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, bu panelin Gaziantep ve Kahramanmaraş birlikteliği ile ortaya konduğunu belirterek, "Bugün 12 Şubat, Maraş'ın kurtuluşu, tarihimizin önemli bölümlerinden birini içeriyor. Biz gençlerimizi çok önemsiyoruz. Burada bugün, farklı liselerden bu panele katılan öğrencilerimiz bulunuyor. Bütün birikimimiz siz değerli gençler için. Tarihimizi sizlere ne kadar iyi anlatabilirsek siz de geleceğe kendi tarihinizi o kadar iyi anlatma fırsatı bulacaksınız. Bugünkü paneli yalnızca Maraş Harbi olarak görülmemeli. Bugünkü panele Kurtuluş Savaşından bir kesit gibi bakacağız" dedi.
25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu ise, "Gaziantep ve Maraş'ın bulunduğu bölgeler Kurtuluş Savaşı'nın bir cephesidir, Güney cephesidir. Bu bölgede yaşanan her olay çok öncesinden görülmüştür. 30 Ocak 1918 Mondros Mütarekesi imzalamadan önce Mustafa Kemal Paşa 7. Ordu Komutanı iken yakın zamanda bölgenin Fransız ve İngilizler tarafından işgal edileceğini öngörmüş, uyarıda bulunmuş. Örgütlenip işgal güçlerine karşı direniş gösterilmesi konusunda bölgedeki yetkililere talimat vermiş" ifadelerini kullandı.
"100 yıl önce gerçekleşmiş olan dayanışma bugün burada yeni bir dayanışma örneği sergilenmesine vesile oluyor." diyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Orhan Doğan da, "12 Şubat çok önemli bir gün. 100 yıl önce olup biten hadiselerin günümüze yansımasını da bugün burada dikkate alacağız ancak u millet sömürgeci olmadı, esaret altında kalmayı da hiçbir zaman kabul etmedi. Bu panel ile bu tarihimizi tekrar gençlerimizle birlikte ele alıp katılımcılarımıza günün anlamına uygun şekilde bir panel gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.
Panelin ardından Maraş Harbi ile ilgili belgelere ve dönemin şahidi fotoğrafları içeren sergi açılışı gerçekleştirildi. - GAZİANTEP
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Son Dakika › Yerel › Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu panel ve sergiyle kutladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?