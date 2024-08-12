Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mazot Desteği Dağıtımını Öne Çekiyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçinin en büyük giderlerinden biri olan akaryakıt giderleri için başlatılan mazot desteğinde gelen talepleri dikkate alarak dağıtım tarihinin öne çekileceğini müjdeledi.

Üreticinin ihtiyaçları doğrultusunda tarımsal desteklerine yön veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlayan mazot desteğini sürdürüyor. Büyük bir memnuniyetin olduğu uygulama, Başkan Fatma Şahin'in çiftçilerle bir araya gelerek yaptığı istişarelerde gelen talepler doğrultusunda erken tarihte başlayacak. Buna göre mazot desteğinin belirlenen Ocak ayı, Ekim ayı olarak güncellenerek erken tarihe alındı.

Türkiye'de kapsam bakımından ilk olan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiftçi Kart sahibi yaklaşık 42 bin üreticinin yararlandığı akaryakıt desteği uygulamasında yüzde yüz hibeli şekilde bugüne kadar 8 milyon 432 bin 925 litre mazot dağıtıldı. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir ile Türkiye Petrolleri arasında yapılan protokol kapsamında çiftçi kart sahibi tüm çiftçilere mazot alımlarında yüzde 6 indirim uygulandı.

"Talepler doğrultusunda beklemeden mazot dağıtımına başlayacağız"

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, çiftçileri ziyaret ettiklerinde mazot desteği ile ilgili duydukları memnuniyeti belirterek, "Çiftçilerimiz ziyaretlerimizde mazot desteğini sürdürmemizi istediler ama dağıtım tarihini öne alınmasını talep ettiler. Bu talepler doğrultusunda arkadaşlarıma talimat verdim. Çiftçi Kartımız ile mazot dağıtımına başlayacağız. Geçen yıl Ocak ayında mazotu dağıtmıştık bu yıl Eylül ortası Ekim ayının başında talepler doğrultusunda beklemeden mazotu dağıtıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP