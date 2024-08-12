Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mazot Desteği Dağıtımını Öne Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mazot Desteği Dağıtımını Öne Çekiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mazot Desteği Dağıtımını Öne Çekiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçinin akaryakıt giderleri için başlatılan mazot desteğinde talepleri dikkate alarak dağıtım tarihini öne çekeceklerini açıkladı. Mazot desteği, çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda erken tarihte başlayacak.

12.08.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçinin en büyük giderlerinden biri olan akaryakıt giderleri için başlatılan mazot desteğinde gelen talepleri dikkate alarak dağıtım tarihinin öne çekileceğini müjdeledi.

Üreticinin ihtiyaçları doğrultusunda tarımsal desteklerine yön veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlayan mazot desteğini sürdürüyor. Büyük bir memnuniyetin olduğu uygulama, Başkan Fatma Şahin'in çiftçilerle bir araya gelerek yaptığı istişarelerde gelen talepler doğrultusunda erken tarihte başlayacak. Buna göre mazot desteğinin belirlenen Ocak ayı, Ekim ayı olarak güncellenerek erken tarihe alındı.

Türkiye'de kapsam bakımından ilk olan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiftçi Kart sahibi yaklaşık 42 bin üreticinin yararlandığı akaryakıt desteği uygulamasında yüzde yüz hibeli şekilde bugüne kadar 8 milyon 432 bin 925 litre mazot dağıtıldı. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir ile Türkiye Petrolleri arasında yapılan protokol kapsamında çiftçi kart sahibi tüm çiftçilere mazot alımlarında yüzde 6 indirim uygulandı.

"Talepler doğrultusunda beklemeden mazot dağıtımına başlayacağız"

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, çiftçileri ziyaret ettiklerinde mazot desteği ile ilgili duydukları memnuniyeti belirterek, "Çiftçilerimiz ziyaretlerimizde mazot desteğini sürdürmemizi istediler ama dağıtım tarihini öne alınmasını talep ettiler. Bu talepler doğrultusunda arkadaşlarıma talimat verdim. Çiftçi Kartımız ile mazot dağıtımına başlayacağız. Geçen yıl Ocak ayında mazotu dağıtmıştık bu yıl Eylül ortası Ekim ayının başında talepler doğrultusunda beklemeden mazotu dağıtıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Fatma Şahin, gaziantep, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mazot Desteği Dağıtımını Öne Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
10:17 ’Su kesme’ kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı 'Su kesme' kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 Japonya Tolgay Arslan’ı konuşuyor Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor! Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi
18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 12:33:41. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mazot Desteği Dağıtımını Öne Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement