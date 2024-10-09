Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Biber Üreticilerine Destek Projesi

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Büyükşehir'den biber üreticisine destek

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Haydi Tarladan Sofraya" projesiyle, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı biber üreticilerinin ürünlerini doğrudan satın alarak hem çiftçilerin emeğinin karşılığını almasına hem de tüketicilere uygun fiyatlı, kaliteli ürünler sunulmasına katkı sağlıyor.

Proje kapsamında ÇKS'ye kayıtlı olup kuru biber üretimi yaptığına dair resmi belge sahibi çiftçiler, ilçe tarımdan edindikleri ÇKS kayıt belgeleri ve kimlikleriyle ilk başvuru sürecini tamamlıyor. Ardından çiftçilerin üretim sahasından elde edilen iki torba numune depo alanına götürülüyor. Burada bir torba ürün kalitesini analiz etmek için laboratuvar bölümüne veriliyor. Bir diğeri ise şahit numune olarak depo alanındaki yetkililerde tutuluyor.

Laboratuvar sonuçlarına göre, ürünlerin kalite standartlarını karşılaması halinde çiftçilere biberlerini teslim etmeleri için bilgi veriliyor. Ürünlerin standartlara uygun olmaması durumunda ise alım süreci durduruluyor.

Son olarak çiftçiler, ürünlerini İslahiye'deki depo alanına getiriyor. Burada kuru biberler kantarda tartılarak teslim alınıyor. Teslim esnasında kimlik, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi gibi ek evraklar da isteniyor. Depoya getirilen kuru biberler, şahit numunelerle karşılaştırılarak aynı kalitede olup olmadığı tespit ediliyor. Kalitenin onaylanmasının ardından satış işlemi gerçekleştiriliyor. Alım sürecinden sonra kuru biberlerin bozulmaması için gerekli ilaçlama işlemleri de yapılıyor.

"Büyükşehir, çiftçilere nefes oldu"

Nurdağı Torunlar Kırsal Mahallesi'nde çiftçilik yapan Serhat Şentürk, çiftçiler olarak projenin devamının gelmesini beklediklerini belirterek, "Çiftçiler, tüccarın eline düştüğü zaman biber rezil oluyor. Bu projenin daha kapsamlı gelişmesi lazım. Önceden çiftçinin mahsulünü satma sıkıntısı oluyordu. Para etmiyor. Tüccarın eline gittiği zaman mal ölüyordu. Ama Büyükşehir Belediyesi alınca çiftçi biraz nefes aldı. Faydası oldu. Sürekli olması lazım. Maddi olarak çiftçi rahatladı. Kendi mahsulümüzün burada değerlenmesi lazım. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ederim bu projeden dolayı. Haksızlık yapılmıyor. Gereken yapılıyor. Kimseye taviz verilmiyor" dedi.

"Fatma Şahin çiftçinin yanında"

İslahiye'de çiftçilikle geçimini sağlayan biber üreticisi ve aynı zamanda Yesemek Kırsal Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin biber üreticilerine yönelik bu girişimin eşsiz bir hareket olduğunu vurgulayarak, "Fatma Şahin çiftçinin yanında. Fidesinden tutun mazotuna, gübresine. Bir çiftçi olarak kendisine çok teşekkür ederim. Çiftçinin yükü biraz olsun hafifledi. Projenin devamını diliyoruz" diye konuştu.