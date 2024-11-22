Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 700 Zam İddialarına Yanıt

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan "büfe ve işletmelerde yüzde 700" iddialarını yalanladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan "büfe ve işletmelerde yüzde 700" iddiaları ile ilgili açıklama yaparak söz konusu söylemleri kesin bir dille yalanladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, " Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan kurumumuza yönelik, kamuoyunu yanıltıcı iddialara yönelik açıklama ihtiyacı oluşmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kurumumuza bağlı büfe ve işletmeler, 5 yıllık sözleşme süresinin dolması, işletmelerin gerçek fonksiyon ve amaçlarından farklı kullanılması, sözleşme sahiplerinin işletmeleri başkalarına (ikinci üçüncü şahıslara) fahiş fiyatlarla kiraya vermesi gibi sebeplerden dolayı günün emsal ve rayiçlerine göre yeni kiralar belirlenmiştir. Sözcü Gazetesi'nin yazdığı rakamlar bir zam değil, kiraya verilecek işletmeler için günün emsal ve rayiçlerine göre komisyon tarafından belirlenen rakamlardır. Dolayısıyla haberde iddia edilen yüzde 700 zam gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde iddia edilen büfelerin yandaşlarına verilmesi gerçeği yansıtmamakla birlikte, bahsi geçen kira kontratlarının tamamı 31.12.2024 tarihinde sona erecek olup; belediyemizin şirketi GBB Tesis İşletmeciliği ve Üretim A.Ş. tarafından içinde oturanların tahliye edilmesinde ve kiraya verilmesinde kanuni hiçbir engel olmamasına rağmen, sadece kiraların günün emsallerine göre güncellenerek 5 yıl daha kiracıların mağdur edilmeden oturması yönünde yapılan bir çalışmadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hem halka verilen hizmetin kalitesi ve herkes tarafından ulaşılabilir olması hem de bir kamu zararı olmaması noktasında çalışmalarına devam edecektir. Yapılan haberler gerçeği uzaktan yakından yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP