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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğretmenlere Bisiklet Dağıttı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğretmenlere Bisiklet Dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesinde görev yapan öğretmenlere 400 adet bisiklet dağıttı. Bisiklet kullanımını artırmayı hedefleyen belediye, Abdulhamithan Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende öğretmenlere bisikletlerini teslim etti. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilçe yetkilileri de katıldı. Bisiklet dağıtımıyla ilgili konuşan Başkan Şahin, öğretmenlerin bisiklet kullanmasını ve öğrencilere örnek olmasını istedi. Gaziantep'te spor dostu bir kent oluşturma hedefiyle bisiklet dağıtımlarının devam edeceği belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Öğretmenlere Bisiklet Dağıttı
19.12.2023 - 17:03,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde görev yapan öğretmenlere 400 adet bisiklet dağıtıldı.

Hareketli yaşam ve çevre dostu bir kent için bisiklet kullanımını artırmayı amaçlayan Gaziantep Büyükşehir, Nizip ilçesinde bulunan Abdulhamithan Kız İmam Hatip Lisesi'nde bisiklet dağıtım töreni düzenledi. Bu kapsamda toplamda 400 öğretmene bisiklet dağıtıldı.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve öğretmenler katıldı.

Öğrenciler, öğretmenlerini örnek alıyor

Gastronomi memleketinde bisiklet kullanımının büyük önem arz ettiğini anlatan Başkan Şahin, "Bizim sağlığımız için bisiklet kullanmamız gerekiyor. Bu aracın ulaşım ihtiyacını karşılaması da çevreye önemli bir yarar sağlıyor. Avrupa'da 7'den 70'e herkes bisiklet sürüyor. Bisiklet terminalleri yaptık, bisiklet yolları yaptık. Şimdi siz öğretmenlerimizden bisiklet kullanmanızı istiyorum. Bisiklet sürüp bisiklet yollarını kullandığınız zaman öğrencilerimiz sizleri görecek ve model alacak. Siz ne yaparsanız öğrencilerimiz de onu yapıyor" şeklinde konuştu.

Spor dostu kent mottosuyla bisiklet dağıtımı tüm hızıyla sürüyor

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Spor Şehri Gaziantep mottosuyla öğretmenlere yönelik bisiklet dağıtımının sürdürüldüğünü dile getirerek, "4 yıldır Gaziantep'te görev yapıyorum. Bisiklet dağıtımı öncesi Başkanımız Fatma Şahin ile görüşmüştük. Kendisi bisiklet dağıtımı ile ilgili fikrimizi destekledi ve bisiklet dağıtımlarımıza başladık. Ben bu vesileyle Başkanımız Fatma Şahin'e tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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