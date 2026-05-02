Gaziantep Büyükşehir'den bahar temizliği seferberliği
Gaziantep Büyükşehir'den bahar temizliği seferberliği

Gaziantep Büyükşehir\'den bahar temizliği seferberliği
02.05.2026 16:04  Güncelleme: 16:07
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte boş arazilerde kapsamlı ot biçme ve atık temizliği çalışmalarına hız verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte boş arazilerde kapsamlı ot biçme ve atık temizliği çalışmalarına hız verdi.

Kent merkezi başta olmak üzere, çevre estetiğini olumsuz etkileyen ve halk sağlığını tehdit eden atıklar ile birlikte hızla büyüyen yabani otlara karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın desteğiyle geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Boş arazi ve arsalarda yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak yollarla dökülen soba külleri, hurda eşyalar, evsel atıklar ve inşaat molozları gibi kentin görünümünü bozarak çevre kirliliğine yol açan unsurlar, 10 büyük kamyon, 2 greyder, 4 beko loder ve 1 lastikli ekskavatör ile en zorlu noktalara dahi ulaşılarak titizlikle temizleniyor.

Toplanan atıklar yeniden kazandırılıyor

Toplanan atıklar, Katı Atık Depolama Merkezi'ne sevk edilerek yeniden değerlendirilmek üzere işleme tabi tutuluyor. Ortaya çıkan geri dönüştürülebilir malzemeler ise başta kaldırım yapımı olmak üzere çeşitli altyapı çalışmalarında kullanılıyor.

Ekipler, park ve yeşil alanlarda da bahar hazırlıklarını sürdürüyor

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca parklar, yeşil alanlar sahalarında kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, ağaçlarda form budaması yapılırken kuru dallar temizleniyor ve genel bakım çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Ekipler, mevsime uygun gül ve süs bitkisi dikimleriyle kent estetiği daha da güçlendirirken park ve yeşil alanlarda çim biçimi, peyzaj düzenlemeleri, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları da aralıksız şekilde devam ediyor.

Öte yandan teknik ekipler tarafından parklarda bulunan çocuk oyun grupları, kent mobilyaları ve donatı elemanlarının bakım ve onarımları da özenle yürütülüyor. Tespit edilen arızalar hızlı bir şekilde giderilerek, vatandaşların güvenli, konforlu ve modern alanlardan faydalanması sağlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir'den bahar temizliği seferberliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir'den bahar temizliği seferberliği - Son Dakika
