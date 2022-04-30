Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest

30.04.2022 13:18
Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı ve yaklaşan Anneler Günü vesilesiyle 60 yaş üstü annelere kalanşo çiçeği ve bayram şekeri dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı ve yaklaşan Anneler Günü vesilesiyle 60 yaş üstü annelere kalanşo çiçeği ve bayram şekeri dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde yaşayan 60 yaş üstü 3 bin 150 annenin kapılarını rengarenk ve tatlı bir sürpriz için çaldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in selamlarını ileten ekipler, tecrübe ve şefkat timsali annelerin Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'nü kutladı.

"Unutulmadığımızı hissetmek bizleri çok sevindirdi"

Ekiplerin kapılarını çalmasıyla duygusal anlar yaşan annelerden Türkan Kılıç ve bedensel engelli anne Özgül Alpdemir, Başkan Fatma Şahin'e çiçekler için teşekkür etti. Kılıç, "Anneler Günü'nde unutulmadığımızı hissetmek bizleri çok sevindirdi" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest
Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest
Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest
Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest
Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest
Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest
Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Anneler Günü, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir'den bayram ve anneler günü için jest - Son Dakika


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