Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Rojin Kabaiş soruşturmasında gözaltı talep etti

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması talebiyle basın açıklaması düzenledi.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu tarafından Rojin Kabaiş'in ölümünün ikinci yılı nedeniyle Balıklı Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Platform adına açıklamayı Gül Fidan Özpolat okudu. Açıklamada, Rojin Kabaiş'in bedeninin bulunduğu gün, otopsi tamamlanmadan olayın intihar olarak değerlendirildiği savunularak, soruşturma sürecinde delillerin yeterince araştırılmadığı ve bazı delillerin karartıldığı iddia edildi.

"İKİ ERKEĞE AİT DNA BULUNDUĞU AÇIKLANDI"

Adli Tıp Kurumu'nun ilk otopsi raporunda Rojin Kabaiş'in bedeninde iki erkeğe ait DNA bulunduğunun belirtildiği ifade edilen açıklamada, ölüm nedeninin diatom testi yapılmadan suda boğulma olarak açıklandığı savunuldu.

Açıklamada, DNA'ların vücudun hangi bölgelerinde bulunduğunun başlangıçta açıklanmadığı, daha sonra yürütülen çalışmalar sonucunda DNA örneklerinin vajina ve göğüs bölgesinde olduğunun ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Rojin Kabaiş'in midesinde recuronium maddesine rastlandığı anımsatılan açıklamada, ilk değerlendirmede maddenin 11 Eylül'de geçirdiği kulak ameliyatından kaldığının söylendiği, ancak iki yıl sonra yapılan incelemelerde maddenin insan bedeninde bu kadar uzun süre kalamayacağı ve Kabaiş'in ameliyatında bu maddenin kullanılmadığının belirtildiği ifade edildi.

"TELEFONUNDAKİ VERİLER SİLİNDİ"

Platformun açıklamasında, Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya ve Çin'e gönderildiği ancak telefonun her iki ülkede de açılamadan geri gönderildiği belirtilerek, telefon verilerinin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda silindiğinin açığa çıktığı ileri sürüldü.

Açıklamada, PTS ve HTS kayıtlarının birlikte incelenmesinin ardından Rojin Kabaiş'in son görüldüğü yerde ve aynı saatte telefon sinyali veren iki şüphelinin isimlerinin ortaya çıktığı belirtilerek, bu kişilerden Mehmet Çelik'in, Rojin Kabaiş'in son mesajlaştığı kişiler arasında bulunduğu ifade edildi. Platform, iki yıl boyunca Rojin Kabaiş'in telefonuna ilişkin HTS ve baz incelemelerinin yapılmadığını, söz konusu delillerin ortaya çıkmasına rağmen herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığını savundu.

"TÜM KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILSIN"

Açıklamada, soruşturma sürecinde ihmali, kusuru veya sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılması ve yargılama yapılması talep edildi. Platformun talepleri arasında, Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gün son mesajlaştığı ve telefonu ile aynı saatte aynı yerde sinyal verdiği belirtilen Mehmet Çelik ile olaydan sonra görüştüğü ifade edilen M.N.K'nin gözaltına alınması ve DNA örneklerinin tespiti de yer aldı.

Rojin Kabaiş'in telefonunun bulunduğu yerde şüpheli hareketlerde bulunduğu belirtilen özel güvenlik görevlisinin ifadesinin alınması istenen açıklamada, Kabaiş'in kaybolduğu gece Bardakçı Köyü'ndeki bir evde iki erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün ise söz konusu cismi yeniden bir araca taşıdığı belirtilen görüntülerin de soruşturulmasını istedi.

Açıklamada, "Bizler biliyoruz ki ortada bir şüphe yoktur. Şüpheli kadın ölümleri, failleri korunan şüphesiz kadın cinayetleridir" denildi.