Gaziantep Evlerinde Kültürel Yaşam ve Mirası Koruma Konulu Konferans Düzenleniyor

Tarihi Gaziantep evlerinde kültürel yaşam ve Kültürel mirası koruma konulu şöylesi İnşaat Mühendisleri Odası Korkut Küçükcan Konferans salonunda düzenleniyor. Gazeteci Ali Atalar "Antep evlerinde Yaşam Kültürü konusunda sunumu yapacağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras Korumu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel'in ise Kültürel Mirası Koruma konusunda değerlendirmelere yapacağı toplantıda ayrıca Ali Atalar'ın kişisel arşivinden oluşan Antep evleri fotoğraf sergisi açacağı ifade edildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Mimarlar Odası Gaziantep şubesinin ortaklaşa düzenlediği kültürel miras konusundaki söyleşiler devam ediyor. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Korkut Küçükcan konferans salonunda düzenlenecek olan toplantıda Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras Koruma Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel ve Gazeteci yazar Ali Atalar konuşmacı olarak katılacak. Toplantıda ayrıca Antep evleri fotoğraf sergisi açılacak ve Ali Atalar kitaplarını imzalayacak. Antep evlerinde kültürel yaşam ve Antep evlerinin yapım teknikleri üzerine bir sunum yapacak olan Ali Atalar hayatlı Antep evleriyle modern yaşam kültürü arasındaki farkları anlatacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Atalar, " Osmanlı dönemi Antep evlerinin komşu illerdeki taş yapılarla farkları ve özelliklerinin neler olduğu konusunda bir sunum yapacağım. Ayrıca Antep evlerindeki süsleme ve bezem sanatı üzerine bir sunum olacak. Ayrıca kendi arşivimde bulunan evlerle ilgili bir de sergi açacağım. Osmanlı dönemindeki ev yaşamı ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ev yaşam arasındaki benzerlikler, yaşam kültüründeki değişimler ve günümüze yansımalarını konuşacağız. Ev yaşam kültürünün yanı sıra mahalle kültürü ve kent kültürü konularını da içeren bir sunum yapacağım. Konferans, sergi ve kitap imzaya konuya meraklı Gaziantepli hemşerilerimi bekliyorum" dedi.

Ali Atalar ve Serdar Murat Gürsel'in konuşmacı olarak katılacağı konferans 30 Nisan Çarşamba günü saat 17'de İnşaat Mühendisleri Odası Korkut Küçükcan konferans salonunda yapılacak. - GAZİANTEP