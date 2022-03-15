Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti

15.03.2022 16:23
Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Kilis Valisi Recep Soytürk ile beraberindeki protokol üyeleri Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Kilis Valisi Recep Soytürk ile beraberindeki protokol üyeleri Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Kilis'e gelen Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. Daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Kilis ve Gaziantep protokolünün katılımıyla Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundular. - KİLİS

Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti
Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti

YORUMLAR
500
KALP KRİZİNDEN ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI, KİLİS'TE TOPRAĞA VERİLDİ KALP KRİZİNDEN ÖLEN KOMİSER YARDIMCISI, KİLİS'TE TOPRAĞA VERİLDİ Görevi başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı Görevi başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Recep Soytürk, Gaziantep, Komiser, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:31:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement