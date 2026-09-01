Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi, yeni adli yıla temenni - Son Dakika
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi, yeni adli yıla temenni

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi, yeni adli yıla temenni
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adli yıl açılışı dolayısıyla İslahiye Adliye Sarayı'nda tören düzenlendi. Törene İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Baro Temsilcisi Osman Gazi, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, savcılar, hakimler, çeşitli kurum amirleri ve adliye çalışanları katıldı. Protokol üyeleri konuşmalarında yeni adli yılın güzel geçmesi temennisinde bulundu.

İslahiye'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Baro Temsilcisi Osman Gazi, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, Savcılar, Hakimler, çeşitli kurum amirleri ve adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan protokol üyeleri yeni adli yılın güzel geçmesini temenni etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi, yeni adli yıla temenni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi, yeni adli yıla temenni - Son Dakika
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