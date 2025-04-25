Gaziantep'in Yemenisi Turistlerin İlgi Odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'in Yemenisi Turistlerin İlgi Odağı

Gaziantep\'in Yemenisi Turistlerin İlgi Odağı

Gaziantep'in geleneksel yemeni ayakkabıları, modern tasarımlarla yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

25.04.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in geleneksel yemeni ayakkabıları kenti ziyarete gelen turistlerden ilgi görüyor.

Geçmiş yıllarda vatandaşların ayaklarını süsleyen ancak zamanla teknolojiye yenik düşen ve "Antep yemesi" olarak adlandırılan yemeni ayakkabılar, günümüzde yeni model ve desenleriyle her kesimin ilgisini çekiyor. Özellikle yaz mevsiminde ayakları serin tutması ve sağlıklı olması nedeniyle ilgi gören yemeni ayakkabılar, ayakta terleme, mantar, egzama ve koku yapmıyor. Asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanan yemeni ayakkabılar, son yıllarda tasarlanan yeni modeller ve çeşitli renkleriyle de dikkat çekiyor. Sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen ve dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen yemeni ayakkabılar, daha çok Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Geleneksel yemenileri modern tasarımlarla birleştirerek doğallığını bozmadan üreten Gaziantep'teki yemeni ustaları, ayakkabının yanı sıra sandalet, çanta, cüzdan ve maskot çeşitleri de üretiyor. 7'den 70'e her yaş grubunun tercihi olan yemeni ayakkabılar, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor. Tarihi Antep Kalesi'nin yanındaki iş yerinde yıllardır köşgerlik yapan Adil Keskinsoy, daha çok sıcak yaz günlerinde giyilen yemeni ayakkabıların ayakta ter ve koku yapmadığı için halk tarafından büyük bir ilgili gördüğünü söyledi.

"Eleman sıkıntısı yaşıyoruz ama yine de mesleğimizi sürdürüyoruz"

Yemenicilik mesleğinin Gaziantep'in en eski el sanatlarından biri olduğunu belirten Keskinsoy, "17-18 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yemeni Gaziantep'e özgü bir ayakkabı modelidir. Yemeni ayakkabılar ter ve koku yapmaz, vücudun elektriğini alma özelliği vardır. Şeker hastalarına doktorlar, bu ayakkabıları yemeni tavsiye eder. Yemeni ayakkabı sağlıklı bir ayakkabıdır. Şu anda eleman sıkıntısı yaşıyoruz ama yine de mesleğimizi sürdürüyoruz" dedi.

"Avrupa ülkelerindeki insanlar yemeni ayakkabıyı tercih ediyor"

Ürettikleri yemeni ayakkabıları ve diğer çeşit modelleri Avrupa ülkelerine kadar ihraç ettiklerini ifade eden Keskinsoy, "Sağlığına önem verenler yemeni ayakkabıları tercih ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki insanlar sağlıklı olduğu için yemeni ayakkabıyı tercih ediyor. Fakat bizim yerli halkımız pek fazla rağbet etmiyor. Eleman sıkıntısını giderirsek mesleğimizin önünün açılacağına inanıyorum. Her mesleğin zor yönü vardır. Fakat mesleğe alışınca zevk alıyoruz. Yaptığımız ürünler tamamen doğal ürünlerdir. Kimyasal bir madde yok. Yemenileri dikerken kullandığımız ip arının balmumu ile yapılıyor. Yemeni ayakkabıların her şeyi doğal ve natüreldir" şeklinde konuştu.

"Yemeniden kalan derilerden cüzdan, çarık ve sandalet gibi ürünler yapıyoruz"

Geleneksel yemeninin yanı sıra sandalet, çizme, bot ve terlik tipi yemeni modellerin de geliştirildiğini belirten Keskinsoy, "Yemeni ayakkabılar, 'Antep yemenisi' olarak bilinir. Şu an Gaziantep'te, Kilis'te ve Safranbolu'da bir tane usta var. Kilis'te 3-4, Gaziantep'te 7-8 usta var. Kahramanmaraş'ta 'çarık' dediğimiz farklı versiyonu var. Çarığın Antep yemenisi ile bir ilgisi yoktur. Yemeni daha çok yaz aylarında giyilir. Yazın serin olur. Ayakta ter ve koku yapmaz. Tabanı kösele olduğu için kışın giyilmez. Renkte sınır yok, herkes istediği rengi yapabiliyor. Kalan derilerden de cüzdan, çarık ve sandalet gibi ürünler yaparak değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu zanaatı gerçekleştiren 8 kişi kalmış"

İstanbul'dan Gaziantep'i gezmeye geldiğini belirten Ulus Tuna ise "Kale altından geçerken ustamın bu mesleğini görünce gözümü alamadım. Köşker sanatı ve yemeni ayakkabısıyla ilgili ustamızdan da bilgi aldım. Kendisini dikkatli bir şekilde izledim. Yemeni ayakkabısı koku ve ter yapmıyormuş. Yemenilerin sağlık açısından da çok iyi olduğunu söyledi. Fakat üzüldüğüm bir konu var, maalesef Gaziantep'te şu anda bu zanaatı gerçekleştiren 8 kişi kalmış. Bu konuda en büyük görev gençlere düşüyor. Bu kültürü koruyabilmek de bir Anteplinin en kutsal görevlerine bir tanesidir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, gaziantep, Ekonomi, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'in Yemenisi Turistlerin İlgi Odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi
Şara’dan Türkiye ve Rusya’ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz Şara'dan Türkiye ve Rusya'ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz
İzmir ’yaz geldi’ derken beyaza büründü İzmir 'yaz geldi' derken beyaza büründü
Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize ’Opara bebeğe müdahale yapmayın’ dediler Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize 'Opara bebeğe müdahale yapmayın' dediler
Tuzla’da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı
Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Filenin Sultanları’nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu
Başkan görevi bırakıyor 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir Başkan görevi bırakıyor! 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki patlama anı kamerada Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlama anı kamerada
Macron’dan Putin’e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var... Macron'dan Putin'e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var...

14:27 Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:09 Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
13:58 Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
12:51 Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
20:18 6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
20:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze için kurban bağışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kurban bağışı
20:03 Tüm ülke bu adamı konuşuyor Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı Tüm ülke bu adamı konuşuyor! Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı
19:42 Türkiye’den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Türkiye'den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur
19:27 IMF’den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor IMF'den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor
19:08 Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı
19:07 Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a rakip çıktı 2 gün sonra adaylığını açıklayacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak
19:02 Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 15:09:12. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'in Yemenisi Turistlerin İlgi Odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.