Gaziantep, kahramanlık mücadelesinin 103. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
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Gaziantep, kahramanlık mücadelesinin 103. yıl dönümünü kutluyor

Gaziantep, kahramanlık mücadelesinin 103. yıl dönümünü kutluyor

Gaziantep, 8 Şubat 1921'de 'Gazi' unvanını kazanarak işgalden kurtuluş mücadelesini simgeleyen destansı bir mücadele verdi. Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Cihan Koçer, bu anlamlı gün vesilesiyle yaptığı açıklamada, Gaziantep'in bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı ve şehrin bugünkü başarılarına dikkat çekti. GAGİAD olarak, Gaziantep'in geçmişine saygı duyarak şehrin daha da ileri gitmesi için çalıştıklarını belirtti.

07.02.2024 13:10
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Vatanın işgalden kurtuluşuna giden yolda destansı bir mücadele veren ve bu mücadelesinin nişanesi olarak 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından "Gazi" unvanına layık görülen Antep, kahramanlık mücadelesinin 103. yıl dönümünü kutluyor. Bu anlamlı gün vesilesiyle açıklamalarda bulunan Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer, "Her yıl 8 Şubat'ta, Gaziantep'in tarih sahnesinde yazdığı kahramanlık destanı bir kez daha yüreklerimizi coşturuyor" dedi.

Fransızlara karşı 11 ay boyunca kendi gücüyle mücadele eden ve "Antep Savunması" adıyla tarihe geçen bu mücadelede 6 bin 317 vatan evladı şehit veren Antep, 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazi" ünvanıyla onurlandırılmıştı. Ülkemizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu tek Türk şehri hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığıyla kendini kurtardı ve Gazi unvanını hakkıyla, layıkıyla kazandı" dediği anlamlı gün vesilesiyle açıklamalarda bulunan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Bu özel günü her yıl aynı heyecan, gurur ve mutlulukla andıklarının altını çizerek,"Gaziantep, bağımsızlık uğruna verilen mücadelede iz bırakmış, vatan sevgisiyle dolu insanlarıyla öne çıkmıştır. Gaziantep'in kahramanlık mücadelesinde önemli roller üstlenen kahramanları hatırlamak ve onların azim, cesaret ve fedakarlık dolu hikayelerine kulak vermek bizler için önemli bir sorumluluktur. Şehrin özgürlük ateşini yakan, vatan savunmasında canlarını ortaya koyan ecdadımız, bugün 'Gazi' unvanını gururla taşımamızı sağlamışlardır" ifadelerini kullandı.

Bu özel günün aynı zamanda Gaziantep'in bugünkü başarılarına ve gelişimine de bir selam durma fırsatı sunduğunu belirten Koçer, "Gazi şehrimiz, kahramanlık destanının yazıldığı o günlerden bugüne kadar, büyük bir azimle kalkınma ve gelişme hedeflerine yönelmiştir. Bugün, modern ve gelişmiş bir şehir olarak Gaziantep, hem kültürel zenginlikleriyle hem de ekonomik başarılarıyla öne çıkmaktadır. Gaziantep'in bugün sahip olduğu ekonomik dinamizmi, sanayi potansiyeli ve kültürel zenginlikleri, o kahramanlık günlerinin bir mirası olarak görülmelidir. İş dünyası olarak, Gaziantep'in "Gazi" unvanını kazandığı o yıllardan bu yana geçen süre zarfında kat edilen mesafeyi göz ardı etmeden, şehrimizin daha da ileri gitmesi için var gücümüzle çalışmalıyız. Gaziantepli genç iş insanları olarak, şehrimize değer katmak için her alanda mücadele ediyoruz. GAGİAD olarak, sorumluluğumuzun bilincinde attığımız tüm adımlardan gurur duyuyoruz" dedi.

GAGİAD başkanı Koçer, "8 Şubat'ta, Gaziantep'e 'Gazi' unvanının verilişinin yıldönümü, bizlere şehrimizin geçmişteki kahramanlık destanını hatırlatmanın yanı sıra, gelecekteki başarı hikayelerini yazmak için de ilham kaynağı olmalıdır. Gaziantep'i daha da ileri taşıma azmiyle, geçmişin mirasını geleceğe taşımanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bu bilinçle; bu özel günün 103. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve bu kadim kent için canını ortaya koymuş nice kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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