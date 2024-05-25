Gaziantep Kent Konseyi'nin 6'ncı Dönem Seçimli Olağan 1'inci Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep Kent Konseyi'nin 6'ncı Dönem Seçimli Olağan 1'inci Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep Kent Konseyi\'nin 6\'ncı Dönem Seçimli Olağan 1\'inci Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis salonunda düzenlenen toplantıda, 6'ncı Dönem Başkanı Erdem Güzelbey seçildi. Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi.

25.05.2024 18:15  Güncelleme: 18:18
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Gaziantep Kent Konseyi'nin 6'ncı Dönem Seçimli Olağan 1'inci Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis salonunda düzenlenen toplantıda, 6'ncı Dönem Başkanı Erdem Güzelbey seçildi. Yürütme Kurulu üyelerinde asil üyeler ise Dr. Mehmet Berk, Prof. Dr. Erdal Bay, Doç. Dr. Şafak Hengirmen, Beyhan Hıdıroğlu, Beyhan Külekçi, Betül Bulguroğlu, Celil İyikesici, Ertuğrul Uzak, Esin Özgül, Fatma Karaoğlan, Funda Suran, Gazanfer Sağlam, Hakan Kurt, İbrahim Apa, Mehmet Semerci, Mehmet Yıldız, Mehmet Özdemir, Peykan Samlı, Yılmaz Kireç, Zaim Şıhoğlu seçildi. Toplantı, Kamil Gereçci'nin divan kurulu başkanlığında, Aslı Tezel ile Ece Fazlı Tepe'nin katip üyeliğinde başlatıldı.

5'inci Dönem Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, başkanlık sürecinde konseyin pandemi süreci, doğum, anne adayları, bebeklerin sağlığı, 6 Şubat depremi sürecindeki yaptığı yardımlar, Yesemek gibi birçok örnek vererek yaptığı çalışmaları anlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Bayrak'a, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Avukat Aybüken Yıldırım tarafından faaliyet raporu okundu.

"Kent, ortak tarih bilincidir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açılış konuşmasında Gaziantep Kent Konseyinin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Kent o kadar önemli ki, kent ortak tarih bilincidir. Ortak geçmiştir. Hele ki bu şehrin ortak geçmişi bizim hepimizin üzerinde şanı ve şerefi çok yüksek olan bir geçmiştir. Bu şehrin geçmişine dair o tarihi dokuyu hissettiğimizde şükrediyoruz ki bu topraklarda doğmuşuz. Panamora müzesini yapan ve burada mimarlar odasının gönüllü kuruluşlarıyla yapan, kültür grubunun 15 günde bir Antalya'ya gönüllü gidip çalıştığı Panorama müzesi bizim geçmişimi anlatıyor" dedi.

İnsan olmanın insani değerlerle bakmak, aşkla bakmak olduğunu belirten Şahin, "Şehrin iki milyonunun hepsini yüreğinde hissetmek. Onların sana emanet olduğunu hissederek bakmak. Demokratik ve kalkınma modelini ortaya koymak öyle kolay olmuyor. İşte o yüzden bu şehre baktığım zaman üzerimizde çok büyük bir vebal ve sorumluluk var. Bu şehrin elbette birçok sorunu var. Çünkü bu şehir büyüyor. Çocuklarımıza ortak gezegen olan dünyamızı koruyarak geleceğe hazırlamamız lazım. Bu şehrin çocukları olarak, ortak hedef Gaziantep'e hizmet diyoruz. Bu şehri yeşil şehir yapmak istiyoruz. Bu memleketi yeşil şehir, akıllı şehir yapmak zorundayız. Bilim ve akılla yönetmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Gaziantep çok önemli ve çok güzide bir şehir"

6'ncı Dönem Gaziantep Kent Konseyi Başkanı seçilen Erdem Güzelbey ise yaptığı konuşmasında, tüm katılıcımalara ve görev için seçenlere teşekkür ederek, "Gaziantep çok önemli ve çok güzide bir şehir. Her şehrin kendine ait bir ruhu vardır. Bu şehirde yaşayan kişiler zamanla o şehrin ruhuyla özdeşleşir. Gaziantep tam bu tanımlamanın içerisinde. Gaziantep her zaman yaşamanın kesintisiz olarak devam ettiği bir şehirdir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Kent Konseyi'nin 6'ncı Dönem Seçimli Olağan 1'inci Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Kent Konseyi'nin 6'ncı Dönem Seçimli Olağan 1'inci Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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