Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda 23 Nisan kutlamaları

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu\'nda 23 Nisan kutlamaları

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama töreninde öğrencilerin sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı. Törene okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve tören alkışlarla sona erdi.

23.04.2024 16:10
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. yıl kutlama töreni düzenlendi. Öğrenciler tarafından sahnelenen gösteriler davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan törene GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul müdürleri, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Ali Dirgen, "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak, ulusal bağımsızlık savaşımızı yürüten ve bu destansı savaşın zaferle sonuçlanmasını sağlayan, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarak çağdaş dünyada modern, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak yer almamızı sağlayacak ilk adımı atan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz sevgimizi sunuyor ve manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Öğrenciler ayakta alkışlandı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu tören, 23 Nisan video gösterimi, 3. sınıflar 23 Nisan gösterisi, modern dans gösterisi, Dünya Çocukları İngilizce drama gösterisi, 23 Nisan çiçekleri Türkçe drama gösterisi, 104. yıl 23 Nisan korosu, halk oyunları gösterisi ve bayrak geçidi ile sona erdi. Töreni izleyenlerin ayakta alkışladığı öğrenciler, programın bitiminde günün anısına hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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