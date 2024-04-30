Gaziantep OSB Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Gaziantep OSB Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Gaziantep OSB Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Şimşek, emeğin en yüce değer olduğunu vurgulayarak, çalışanların mutluluğunu önemsediklerini belirtti.

30.04.2024 17:56  Güncelleme: 18:01
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek mesajında, "Emek ve alın teri ile üretimin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan ve ülke kalkınmasına önemli katkı sunan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" dedi.

"Emek en yüce değerdir"

Emeğin en yüce değer olduğunu ifade eden Başkan Şimşek, işçi ve işverenin biri olmadan diğerinden bahsedilemeyeceğine de vurgu yaparak, " Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olarak 300 bini aşkın çalışanımızla büyük bir aileyiz. Gaziantep olarak üretim, istihdam ve ihracat alanında elde ettiğimiz başarıları çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Hepsine emeklerinden dolayı tüm sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çalışanlarımızın mutluluğunu önemsiyoruz"

OSB çalışanlarının çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için önemli projeler yürütüldüğünü de hatırlatan Başkan Şimşek, "Çalışanlarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için çok önemlidir. Bu anlamda Organize Sanayi Bölgemize hastane yapılması, kadın çalışanlarımızın çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakacağı kreşin açılması, ulaşımı kolaylaştırıcı projelerin hayata geçirilmesi gibi çalışmalarımızı çok değerli buluyoruz. Diğer taraftan Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışanlarımızın ev sahibi olması için önemli bir protokole imza attık. İnşallah bu alanda da çalışanlarımızı mutlu edecek haberler vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çalışan haklarına saygı çok önemlidir"

Şimşek, "Çalışan haklarına saygı, çağdaş demokrasilerin en önemli unsurlarındandır. Çalışma hayatının iyileştirilmesi, çalışanlarımızın refah ve mutluluğunu artıracağı gibi verimliliği artıracak, demokrasimizi de güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Türkiye için üreten, emek harcayan ve alın teri döken tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, bayram havasında ve özgürce kutlanacak 1 Mayıslar dilerim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep OSB Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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