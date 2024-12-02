Gaziantep Şahinbey Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Gaziantep Şahinbey Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan oylamalarla gündemdeki maddelerin bir kısmı çeşitli komisyonlara havale edildi.

02.12.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
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Gaziantep Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 8 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 2'si Plan Bütçe Komisyonuna, 3 madde ise Teklif Karar olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip komisyonlara havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısını 05 Aralık 2023 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Şahinbey Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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