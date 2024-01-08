Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Yıkımların yüzde 75\'i tamamlandı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların yıkımının son hız devam ettiğini, yıkımın yüzde 75'inin tamamlandığını bildiren Vali Çeber, Gaziantep genelinde hasarlı 14 bin binanın 11 bininin yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan bir araya gelerek yıl sonu değerlendirme sunumu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumun ardından Gaziantep Valisi Kemal Çeber gündeme dair açıklamalarda bulundu. Vali Çeber yıkımların devam ettiğini söyleyerek yapımı tamamlanan 10 bin deprem konutunun 1 ay içerisinde teslim edileceğini ifade etti.

"10 bin konutun teslimatı gerçekleştirilecek"

Gaziantep'te hasar alan binaların yıkımların tamamlanarak yeni konutların bir kısmınnın 1 ay içerisinde teslimine başlanacağını belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep'te çok büyük bir afet yaşadı. 800 bin civarında konut etkilendi. Tüm Türkiye'de 11'i direkt olmak üzere 18 vilayet etkilendi, ilimizde yoğun etkilendi. Gaziantep'imizde 25 bin 700 civarında konutun ihalesi yapıldı. 2 binin üzerinde konutumuz bitti. 3 hafta ya da 1 ay içerisinde de 10 bin kadar konutumuz teslim aşamasına geldi. 2 bin küsürü ise şu anda teslim aşamasında. Bürokratik işlemleri devam ediyor. Bakanımız da zaten geçen gün bu açıklamaları yaptı inşallah bir ay içerisinde o 10 bin civarında teslimatı gerçekleştirilecek. Bunların çevre düzenlemeleri var. Baz istasyonundan tutun, gaz bağlanmasına kadar detayları var. Sadece konutu fiziken bitirmeniz yetmiyor hepsi tamamlanıp teslim etmiş olacağız. Gaziantep'te toplam 26 bin civarında yıkık acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı bina 26 bin civarında idi. Bunun 4 bini anında yıkılan binalardı. Yine 5 bin civarı acil yıkılması gereken de ben o zaman Nurdağı'nda görevliydim. O işleri yaptık, onların yıkımları ve hafriyatları bitmişti, ağır hasarlılara başladık. Şu anda yürüyen süreç bu" dedi.

"14 bin binadan 11 bininin yıkımı gerçekleştirildi"

Nisan ayından bu yana 32 bin 700 vatandaşa 483 milyon TL kira ödemesi yapıldığını aktaran Vali Çeber, "14 bin civarında ağır hasarlı binamız vardı. Ben geldiğimde de yaklaşık bin civarında işte bir yıkım yapılmıştı. Şu anda 11 bin tane ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. 3 bin civarında ağır hasarlı binamız kaldı. Bunlardan bir kısmı mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı veya benzeri mahkeme kararı olanlar. Bir kısmı kayıtlı tarihi eser niteliğinde olup daha hassas çalışılması gerekenleri olmak üzere çok önemli bir merhaleyi kat ettik. Yüzde 75'lere kadar yıkımları getirdik ve devam ediyoruz. İlimizde yerinde dönüşüme başvuru sayısı merak edilen bu konu 13 bin kişi yerinde dönüşüm hakkına başvurdu. Bu vatandaşlarımıza ödenen hibe ve kredi tutarı da şu anda 8 milyon lirayı aştı. 11 bin civarında da yapının yani bu ağır hasarlı dediğimin enkazı kaldırılmış durumda. Hak sahipliği çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Yani artık kura çekilebilir hala geldi. Nisan ayından bugüne kadar 32 bin 700 vatandaşa 483 milyon TL kira ödemesi yapıldı. Nurdağı ve İslahiye'de de 133 ticaret hanenin teslimi yapıldı. 86 ticarethanenin de kurası çekildi. 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor. Yakında bunlar tamamlanacak" diye konuştu. - GAZİANTEP