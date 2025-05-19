Gaziantep\'te 19 Mayıs "Bayraklı Gençlik Yürüyüşü" ile kutlandı

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bayraklı Gençlik Yürüyüşü" ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de büyük bir coşkuyla kutlandı. Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "Bayraklı Gençlik Yürüyüşü", Celal Doğan Parkı'ndan başlayarak Koru Park'a kadar devam etti. Yürüyüşün ardından çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam etti. Yürüyüşe Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında güzergah üzerindeki evlerde yaşayan vatandaşlar da bayram coşkusuna kayıtsız kalmadı. Balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve alkışlarla yürüyüşe destek verdi.

"Bayrağımızın aşkıyla yanan belediye başkanlarıyız"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Mayıs'ın bu millet içi bağımsızlık günü olduğunu söyleyerek, "19 Mayıs bu milletin bağımsızlık günüdür. Direnişin günüdür. Gençler, Mustafa Kemal Ümidim gençlerdedir dedi. Bu cumhuriyeti sizlere emanet etti. 19 Mayıs bayramını size ithaf etti. Ben bu toprağın evladıyım. Ben bayrağa aşık bir belediye başkanıyım. Söz veriyorum Mustafa Kemaller yaşadıkça bu vatan bölünmeyecek. Mustafa Kemaller yaşadıkça bu bayrak dinmeyecek. Mustafa Kemaller tükenmeyecek. Biz buradayız. Bizler, tek ümidim gençliktedir diyen Mustafa Kemal'in izinden giden, bayrağımızın aşkıyla yanan belediye başkanlarıyız" dedi.

"Gaziantep'i bilim, kültür sanat ve spor şehri yapacağız"

Gaziantep'i bilim, kültür sanat ve spor şehri yapacaklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ya istiklal ya ölüm dedi. Samsun'a çıktığı sefer bizim bağımsızlık seferimizdir. 19 Mayıs iman varsa imkan var diyenlerin günüdür. 19 Mayıs söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenlerin günüdür. Şehitkamil'in günüdür. Bizler Gaziantep'i eğitim şehri, bilim şehri, kültür sanat şehri ve spor şehri yapacağız. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük manevi miras bilim ve akıldır" diye konuştu. - GAZİANTEP