Mecliste gündem asfalt sezonu ve haşereyle mücadele

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 2026 asfalt sezonu, kırsal ve merkezde yürütülen yol çalışmaları ile Kurban Bayramı sonrası haşereyle mücadele faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclisinin 2026 yılı Haziran ayı dönem toplantısının 1'inci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı. Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin yanı sıra kent genelinde yürütülen asfalt çalışmaları ve haşereyle mücadele faaliyetleri hakkında meclis üyelerine sunum yapıldı.

Gaziantep'in asfalt sezonuna girdiğini belirten Başkan Fatma Şahin, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte hem yol yenileme hem de ilaçlama çalışmalarına ilişkin meclis üyelerinin bilgilendirilmesini istediklerini ifade etti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve tarafından meclis üyelerine sunum gerçekleştirildi.

Meclis üyelerine asfalt çalışmaları anlatıldı

Sunumunda kentin büyümesine bağlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Kördeve, "15-20 yıl öncesinin teknolojisine göre yapılan altyapı sistemlerinin yenilenmesi gerekiyor. Fiber altyapı ihtiyaçları ve değişen şehir dinamikleri nedeniyle kent genelinde sürekli bir çalışma yürütülüyor" dedi.

Kördeve, 2026 yılı asfalt sezonunda Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında toplam 453 bin ton sıcak asfalt kullanılarak 283 kilometrelik yol ağında çalışma yapılmasının planlandığını söyledi. Ayrıca 150 kilometrelik sathi kaplama çalışmasının da programda yer aldığını aktardı. Kırsal mahallelerde sıcak asfalt uygulamalarının artırılacağını ifade eden Kördeve, köy grup yollarının önümüzdeki yıllarda tamamen sıcak asfalt standardına kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

90 noktada çalışma yapılacak

2026 yılı içerisinde 66 ana cadde ve bulvar başta olmak üzere toplam 90 noktada asfalt çalışması yapılacağını kaydeden Kördeve, çalışma alanlarının muhtarlar, altyapı kuruluşları ve meclis üyelerinin görüşleri doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Merkez ilçelerde yürütülecek asfalt yama çalışmaları kapsamında 75 bin 820 ton asfalt imalatı planlandığını belirten Kördeve, çukur ve kazı tamiratı çalışmalarında 9 bin 48 noktada işlemin tamamlandığını aktardı.

Kırsal yollarda çalışmalar sürüyor

Kırsal mahallelerde asfalt bakım ve onarım programı kapsamında hedeflenen 941 kilometrelik yolun 265 kilometresinde çalışmaların tamamlandığını ifade eden Kördeve, ilçe bazında planlanan çalışmalar hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi.

Kurban Bayramı sonrası ilaçlama çalışmaları anlatıldı

Meclis toplantısında haşereyle mücadele çalışmaları da gündeme geldi. Kördeve, Kurban Bayramı sonrasında kent genelinde ilaçlama faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığını belirterek, çalışmaların 40 araç ve 110 personelle sürdürüldüğünü söyledi.

Sunumun ardından meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. - GAZİANTEP