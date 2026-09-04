Gaziantep'te 3 caddede dış cephe yenileme ile 251 bina ve 405 dükkan estetik görünüme kavuşacak - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 caddede dış cephe yenileme ile 251 bina ve 405 dükkan estetik görünüme kavuşacak

Gaziantep\'te 3 caddede dış cephe yenileme ile 251 bina ve 405 dükkan estetik görünüme kavuşacak
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tüfekçi Yusuf Bulvarı, Korutürk Caddesi ve Dr. Mecit Barlas Caddesi'nde dış cephe yenileme çalışması başlattı. Toplam 4 bin 247 metrelik cephede yapılacak uygulamayla 251 bina ve 405 dükkanın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli ulaşım akslarından Tüfekçi Yusuf Bulvarı, Korutürk Caddesi ve Dr. Mecit Barlas Caddesi'nde dış cephe yenileme çalışmalarıyla şehrin çehresini yeniliyor.

Kent genelinde ulaşım ve altyapı yatırımlarının yanı sıra şehir estetiğini güçlendiren uygulamalar Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Bu kapsamda Tüfekçi Yusuf Bulvarı, Korutürk Caddesi ve Dr. Mecit Barlas Caddesi'nde bulunan yapıların dış cepheleri yenilenerek, cadde siluetinin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda 3 kilometrelik cephe yenilenecek

Şehreküstü İtfaiyesi Kavşağı'ndan Mezarlık Kavşağı'na kadar uzanan Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda gerçekleştirilecek çalışma kapsamında 164 binanın ve 221 dükkanın dış cephesi yenilenecek. Çalışmada batı cephesinde bin 570 metre, doğu cephesinde ise bin 450 metre olmak üzere toplam 3 bin 20 metrelik cephede uygulama yapılacak.

Korutürk Caddesi'nde ise 81 bina, 169 dükkan cephesi

Korutürk Caddesi'nde ise 81 bina ve 169 dükkan çalışmaya dahil edilecek. Caddenin batı cephesinde 850 metre, doğu cephesinde 290 metre olmak üzere toplam bin 140 metrelik cephe uzunluğunda yenileme gerçekleştirilecek.

Dr. Mecit Barlas Caddesi'nde de cepheler yenileniyor

Dr. Mecit Barlas Caddesi'nde ise 6 bina ve 15 dükkanın dış cephesi yenilenecek. Çalışma kapsamında 87 metrelik cephe uzunluğunda uygulama yapılacak. Üç caddede gerçekleştirilecek çalışmalarla birlikte 251 bina ve 405 dükkanın dış cephelerinin yenilenmesi planlanıyor. Toplamda ise 4 bin 247 metrelik cephe uzunluğunda uygulama gerçekleştirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü dış cephe yenileme çalışmalarıyla cadde ve bulvarların kent kimliğiyle uyumlu, daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını amaçlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 3 caddede dış cephe yenileme ile 251 bina ve 405 dükkan estetik görünüme kavuşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 caddede dış cephe yenileme ile 251 bina ve 405 dükkan estetik görünüme kavuşacak - Son Dakika
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