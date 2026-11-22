Gaziantep'te yüzyıllardır sürdürülen demircilik mesleğini yaşatmaya çalışan ustalar, kış aylarının soğuk hava şartlarına rağmen üretimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Kurt, 50 yıldır kış soğuklarına aldırış etmeden mesleğini sürdürüyor. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki küçük atölyesinde günün ilk ışıklarıyla birlikte ocağını yakan Kurt, kızgın ateşte ısıttığı demirlere örs üzerinde şekil veriyor. Yıllardır sürdürdüğü mesleğini büyük bir tutkuyla yapan usta, bir yandan ekmeğini kazanırken diğer yandan da ocağın başında ısınarak kışı geçiriyor. Geleneksel demircilik zanaatını yaşatmaya çalışan Kurt, zorlu çalışma şartlarına rağmen örsünün başından ayrılmıyor. El emeği ve ustalık gerektiren mesleğini küçük atölyesinde teknolojiye direnerek sürdürmeye devam ediyor.

"Hem çalışıp hem ısınıyorum"

Ocak başında hem çalıştığını hem de ısındığını söyleyen Mehmet Kurt, "Benim atölyemde ocak var. Demir kızdırıyorum. Hem çalışıp hem ısınıyorum. Bizde boş durmak yok. Sabah saat 07.30'da dükkanımı açıyorum. Burada çeşitli kebap ürünleri üretiyorum. Şiş, bıçak gibi çeşitli mangal ürünleri yapıyorum. Kebabın altyapısını üretiyoruz diyebilirim. Burada ocak başındayken hiçbir şekilde üşümeyiz. Klima veya ısıtıcı kullanmayız" dedi.

"Teknolojinin gelişmesine rağmen biz işimizi severek yapıyoruz"

Gelişen teknolojiye rağmen işini severek yaptığını aktaran Kurt, "Fabrikasyon ürünler arttı. Ancak bizim çalışmamızı bilen, el emeğine saygı gösteren insanlar bizi tercih ediyor. Önceden bu mesleği icra eden 15 kişi vardı bu çarşıda, fakat şu an 2 kişi kaldı. Teknolojinin gelişmesine rağmen biz işimizi severek yapıyoruz. Müşterilerimizin taleplerine yetişmeye çalışıyoruz. Onlar bizden memnun, biz de onlardan memnunuz" diye konuştu.