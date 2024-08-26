Gaziantep'te 767 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 591 bin TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 767 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 591 bin TL cezai işlem uygulandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent merkezinde son bir hafta içerisinde parklarda yapılan denetimlerde 5 bin 203 şahıs sorgulandı. 767 motosiklete 2 milyon 591 bin 274 TL cezai işlem uygulandı.

26.08.2024 13:31
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Gaziantep'te 767 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 591 bin TL cezai işlem uygulandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent merkezinde son bir hafta içerisinde parklarda yapılan denetimlerde 5 bin 203 şahıs sorgulandı. 767 motosiklete 2 milyon 591 bin 274 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent merkezinde son bir hafta içerisinde parklarda denetim yapıldı. Denetimlerde, 5 bin 203 şahıs sorgulandı. 2 aranan şahıs yakalanarak 1 adet tüfek ele geçirildi. 767 motosiklete 2 milyon 591 bin 274 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 767 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 591 bin TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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