Gaziantep'te 84 yaşındaki kilim ustası Elbir, 3 metrekarelik dükkanda kilim dokuyor - Son Dakika
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Gaziantep'te 84 yaşındaki kilim ustası Elbir, 3 metrekarelik dükkanda kilim dokuyor

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Gaziantep\'te 84 yaşındaki kilim ustası Elbir, 3 metrekarelik dükkanda kilim dokuyor
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Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki kilim ustası Yaşar Elbir, 1995'ten bu yana 3 metrekarelik dükkanındaki el tezgahında kilim dokumayı sürdürüyor. Elbir, ürettiği kilimleri ABD, Almanya ve Fransa'ya gönderiyor, mesleği yaşatmak için öğrenci yetiştiriyor.

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki kilim ustası Yaşar Elbir, ilerleyen yaşına rağmen 3 metrekarelik küçük dükkanında kurduğu eski el tezgahında kilim dokumaya devam ediyor.

Gaziantep'te yaşayan ve kilim dokuma sanatına 1995 yılında başlayan 84 yaşındaki Yaşar Elbir, yıllar içerisinde mesleğin inceliklerini öğrenerek kendine özgü desenler geliştirdi. Teknolojinin gelişmesiyle el dokuması kilimlerin yerini büyük ölçüde makine üretimi ürünler alsa da Elbir, tezgahını bırakmayarak el emeği mesleğini sürdürüyor. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kilimler, geçmişte Osmanlı evlerinde ve Yörük çadırlarında sedir ve divanların üzerine serilirken, duvar süsü olarak ta kullanılmasıyla biliniyor. Günümüzde de talep görmeye devam eden kilimleri küçük dükkanında el emeğiyle dokuyan Elbir, Gaziantep'in yanı sıra yurt dışında ABD, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine ulaştırıyor. İlerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmayan Elbir, geleneksel kilim dokuma sanatını yaşatmaya devam ediyor.

"ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gidiyor"

3 metrekarelik dükkanında ürettiği kilimleri birçok ülkeye gönderdiğini söyleyen Kilim Ustası Yaşar Elbir, "1942 Gaziantep Şahinbey doğumluyum. 1995 yılından bu yana kilim dokuyorum. Günde iki tane kilim dokuyorum. Burası 3 metrekarelik bir alan. Yorucu bir mesleğim var. Fakat ürettiğim ürünler sağlıklıdır. Burada ürettiğim kilimler, başta Türkiye'de çeşitli iller ve ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gidiyor Almanyada müşterilerim var onlara gönderiyorum. Kilim devamlı satılan bir şey olduğu için talep çok. Bu kilimler, el dokuması olduğu için halıların üzerine açarlar kullanım alanları çoktur" dedi.

"Mesleği yaşatmak istiyorum, isteyen gelsin öğretirim"

Kilimcilik mesleğini sadece kendisinin yaptığını söyleyen Elbir, mesleği yaşatmak istediğini söyleyerek, "Bu mesleği yapan benden başka kimse kalmadı. Şu anda yanımda öğrencilerim var. Öğretmeye çalışıyorum. O da gayretli olduğu için öğreniyor. bir kilimi güzel çalışırsan günde 2 tane yaparsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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