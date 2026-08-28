Gaziantep'te Biber Salçası Üretimi Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Biber Salçası Üretimi Başladı

Gaziantep\'te Biber Salçası Üretimi Başladı
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Gaziantep'te, kış masağı için biber salçası üretiminde yoğun bir dönem başladı. Kadın çalışanlar, taze biberleri özenle işleyerek salça haline getiriyor.

Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan biber salçası için üretim tesislerinde yoğun mesai başladı. Kadın çalışanlar tarafından titizlikle temizlenen biberler, makinede çekilerek salça haline getiriliyor. Güneşte kurutularak kıvam alan salça, kışın yemeklere katılarak tüketiliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık salça ihtiyacını karşılamak isteyen Gaziantepli vatandaşlar, biberlerini salçaya dönüştürmek için üretim tesislerine yoğun ilgi gösteriyor. Hatay, Kahramanmaraş ve İslahiye başta olmak üzere çevre bölgelerdeki tarlalardan toplanan biberler, tesislere getirilerek işleniyor. Tesise getirilen biberler, kadın çalışanlar tarafından titizlikle temizlendikten sonra makinelerde çekiliyor ve salça haline getiriliyor. Hazırlanan salçalar, işlemlerin ardından müşterilere teslim ediliyor. Yoğunluğun yaşandığı tesislerde günlük ortalama 30 ton biber çekilirken, üretilen biber salçasının kilogramı ise 400 TL'den satışa sunuluyor.

"Gaziantep'te vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor"

Salçanın üretim aşamasını anlatan işletme sahibi İbrahim Kaya, "Biber salçası, Gaziantep'imizin vazgeçilmezi. Her yıl ağustos ayında başlar. Kasım ayına kadar devam eder. Gaziantep'te sofraların vazgeçilmezi olduğu için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Burada çekerek salça haline getirdiğimiz biberler, Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan ve Kilis'ten getirdiğimiz biberleri kullanıyoruz. Önce tartıyoruz, temizliyoruz sonra özel makinelerde salça haline getiriyoruz. En ince ve en titiz şekilde temin etmelerini sağlıyoruz" dedi.

"Gaziantep'te salça olmazsa olmazımızdır"

İbrahim Kaya, "Biberlerin ortalama kilogram fiyatı 35- 40 TL arasında değişiyor. 100 kilogram biberden ise 13-14 kilogram salça üretiyoruz. Salçanın kilogram fiyatını ise 400TL'den satıyoruz. Gaziantepli vatandaşlarımız ise bunu her yemekte kullanıyor. Gaziantep'te salça olmazsa olmazımızdır. Baklava ne ise salça da o kadar ilgi görür" ifadelerini kullandı.

"Çok titiz bir şekilde de salçamızı üretiyorlar"

Her yıl biber salçası yaptırdıklarını söyleyen Hacı Mehmet Bulut, "Her yıl salça yaptırıyoruz. Burada biberimizi tartıp alıyoruz. Sonra sıraya girerek, temiz bir şekilde işlemden geçiriyorlar. Çok titiz bir şekilde de salçamızı üretiyorlar. Biz de dama serip kurutuyoruz ve sofralarımızın vazgeçilmezi salçamızı kış boyunca tüketiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Biber Salçası Üretimi Başladı - Son Dakika

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