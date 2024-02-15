Gaziantep\'te Deprem Anma ve Eğitim Müzesi Hayata Geçirilecek

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda hayata geçirilecek Deprem Anma ve Eğitim Müzesi ile her vatandaşı bilinçlendirmenin yanı sıra simülasyon ve zaman tüneli sayesinde de hangi yapının neden az hasarlı, çok hasarlı veya sağlam olduğunun anlaşılabileceğini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Bölgesi Zirvesi", Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada depremin bir sonuç olduğunu ve bu yüzden bu doğal afet öncesi koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Güvenli ve dirençli bir şehir olmanın önemini yaşanan depremle çok daha iyi anladıklarını kaydeden Başkan Fatma Şahin, "Deprem sonrası çıkan sonuçları analiz etmeliyiz. Akılımızı kullanmadan yorum yapamayız. Bu durumda böyle mühendislik olmaz denilir. Gaziantep Modeli ile yerelde yaptığımız bu birlikte iş yapma modelini yine bu doğal afete karşı tedbir almak için de kullanmalıyız. Nurdağı'nda Deprem Anma ve Eğitim Müzesi hayata geçiriyoruz. Bu düşüncede ilçenin tam girişinde yer ayırdık. Bu bölgeye giren her vatandaşımız için bilinçlendirmenin yanı sıra simülasyon ve zaman tüneli ile buluşturacağız. Böylelikle ziyaretçiler hangi yapının neden az hasarlı, çok hasarlı veya sapasağlam olduğunu anlayabilecek. Japonya bu örneğini daha önce hayata geçirdi. Biz de bu projenin bir benzerini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu projede akademisyenlerimizden ve bilim insanlarımızdan bir isteğim var. Bu proje de sizlerin de destekleri bulunmalı. Sizin önerileriniz bizim için çok önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP