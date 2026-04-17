Gaziantep'te Dezenformasyon Operasyonu

Gaziantep Valiliği, son dönemde okullarda yaşanan olayların ardından dijital medyada yayılan dezenformatif içeriklere yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son iki gün içinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik ve suçu övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı belirlenen 29 hesapla bağlantılı 39 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilik, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli sürecin başlatıldığını duyurdu.