Gaziantep'te Dülük Tüneli inşaatında iskele kazası, 1 işçi öldü 3 işçi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Dülük Tüneli inşaatında iskele kazası, 1 işçi öldü 3 işçi yaralandı

Gaziantep\'te Dülük Tüneli inşaatında iskele kazası, 1 işçi öldü 3 işçi yaralandı
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Gaziantep'te yapımı süren Dülük Tüneli inşaatı iskelesinde meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Gaziantep Valiliği, olayın tünelde meydana gelen bir göçükten kaynaklanmadığını, demir ve iskelelerin esnemesi sonucu işçilerin sıkıştığını bildirdi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

GAZİANTEP- Gaziantep'te yapımı süren Dülük Tüneli inşaatı iskelesinde meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Gaziantep Valiliği, olayın tünelde meydana gelen bir göçükten kaynaklanmadığını, demir ve iskelelerin esnemesi sonucu işçilerin sıkıştığını bildirdi.

Olay, merkez Sam Mahallesi yakınlarında yapımı sürdürülen Dülük Tüneli inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, betonun sabitlenmesi amacıyla kullanılan demir iskelelerin esnemesi sonucu işçiler demir ve iskele arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, tünelden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi yaralandı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ: TÜNELDE GÖÇÜK MEYDANA GELMEDİ

Gaziantep Valiliği, olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kazanın Dülük Tüneli inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelelerin esnemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, "Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hızlı ve koordineli şekilde müdahale ettiği belirtilen açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

FATMA ŞAHİN: TÜNELDE ÇÖKME, GÖÇÜK VEYA KAYMA YOK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de olayın ardından yaptığı açıklamada, tünelde herhangi bir çökme, göçük veya kayma olmadığını belirtmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Dülük Tüneli inşaatında iskele kazası, 1 işçi öldü 3 işçi yaralandı - Son Dakika

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