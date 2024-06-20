Gaziantep'te El Emeğiyle Çeyizlik Sandıklar

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Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 65 yıldır sandık işlemeciliği yapan Osman Esterli, genç kızların çeyizlik sandıklarını el emeğiyle yapıyor.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 65 yıldır çeyizlik sandık üreten Osman Esterli, teknolojiye direnerek unutulmaya yüz tutmuş mesleğini devam ettiriyor. Esterli'nin yaptığı çeyizlik sandıklar ise kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tamamen el emeğiyle yapılan çeyizlik sandıklar yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Sandık fiyatları 3 bin TL ile 15 bin TL arasında satılıyor.

"Her genç kıza bir sandık gerek"

El emeği sandıklar hakkında bilgi veren sandık ustası Esterli, "Sandıklarımız cevizden el oymalıdır. Bazı müşteriler sandıkları süs amaçlı alıyor. Sehpa olarak kullananda var. Her genç kıza bir sandık gerek. Yeni evlenecek çiftler alıyor. Damat ve gelin gelip seçiyor. Çiftler kendi zevkine göre alıyor. Sandıklarımız tamamen el emeği olduğu için fiyatlar 3 bin TL ile 15 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.

"Çeyiz sandığı bir kültürdür"

Çeyiz sandığının gelecek nesillere aktarılması gereken bir kültür olduğunu söyleyen müşteri Hümeyra Kelleboz, "Genç kızlığımdan beri buradan alışveriş yapıyorum. Kardeşlerim ve ben çeyizlik sandıklarımızı buradan aldık. Çeyiz sandığı öncelikle bir kültürdür. Geleceğe aktarılması gereken bir değerdir. Bunu öncelikle hem korumamız hem de yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. O yüzden her kızın çeyiz sandığı olmalıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP