Gaziantep'te Filografi Eğitimi: Kadınlar Hem Sanat Yapıyor Hem Ekonomilerine Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Filografi Eğitimi: Kadınlar Hem Sanat Yapıyor Hem Ekonomilerine Destek Sağlıyor

Gaziantep\'te Filografi Eğitimi: Kadınlar Hem Sanat Yapıyor Hem Ekonomilerine Destek Sağlıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde filografi eğitimi alan kadınlar, geleneksel el sanatını yaşatarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kursiyerler, ustaların yönlendirmesiyle hem el emeği ürünler üretiyor hem de kültürel mirası sürdürüyor.

23.10.2024 14:41  Güncelleme: 14:44
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde filografi eğitimi alan kadınlar geleneksel el sanatını yaşatmanın yanı sıra ev ekonomilerine destek sağlıyor.

Osmanlı döneminin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından filografi, Şahinbey'de kadınların elinde yeniden hayat buluyor. Şahinbey Belediyesi bünyesindeki Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde açılan filografi kursuna katılan kadınlar birbirinden değerli eserler ortaya çıkarıyor.

"Birbirinden güzel eserler yapılıyor"

Filografi eğitimlerinde kursiyerler; çivi çakma, tel tutma, tel örme ve desen çıkarma tekniklerini öğrenerek sabırla ördükleri tellerden birbirinden değerli güzel eserler yapıyor. Filografi kursunda usta öğreticilerden el sanatlarının inceliklerini öğrenen kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri satarak gelire de dönüştürüyor. Tel ve çivilerin kullanıldığı filografi, kadınlar tarafından farklı konseptlerde işleniyor. Kadınlar, ahşap malzemelerin üzerine çakılan çivileri, çeşitli renklerdeki iplik ya da tellerle işleyerek şekillendiriyor. İki grup halinde toplam 30 kadının eğitim gördüğü filografi kursuna kimi kadınlar çocukları ile katılıyor. Sınıfta usta eğitmenin yönlendirmesi doğrultusunda ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasında teller geçirilerek, belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler meydana getiriliyor.

"Sınıfımızda filografi üzerine çalışıyoruz"

Türk el sanatları öğretmeni Zeynep Şahiner, filografinin Osmanlı döneminin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olduğunu söyledi. Filografi kursunun yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Şahiner, "Sınıfımızda filografi üzerine çalışıyoruz. Filografi, çivileri ahşap üzerine yan yana sıralı bir şekilde çakarak üzerine tel ve iplik sarılarak desenler oluşturulur. Tabloda süsleme ve tepside kullanılan bir sanattır. Filografi, ilk olarak 17. yüzyılda İran'da ortaya çıkmıştır. Fransa, İsveç ve daha sonra Avrupa ülkelerinden yaygınlaşmıştır. Şu anda günümüze kadar gelen bir sanattır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Filografi Eğitimi: Kadınlar Hem Sanat Yapıyor Hem Ekonomilerine Destek Sağlıyor - Son Dakika

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