Gaziantep'te Görme Engellilere Yönelik Kur'an-ı Kerim Kursu - Son Dakika
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Gaziantep'te Görme Engellilere Yönelik Kur'an-ı Kerim Kursu

Gaziantep\'te Görme Engellilere Yönelik Kur\'an-ı Kerim Kursu
04.08.2025 10:32  Güncelleme: 10:35
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Gaziantep'te açılan Kur'an-ı Kerim kursu, görme engelli öğrencilerin Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenmelerine olanak tanıyor. Kursa katılan öğrenciler, bu sayede dini bilgilerini artırırken, hayatlarına ışık tutacak bir deneyim yaşıyorlar.

Gaziantep'te erkek öğrenciler için açılan kursa katılan görme engelliler, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından görme engelliler için açılan Kur'an-ı Kerim kursu büyük ilgi görüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde açılan kursa katılan görme engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumak için eğitim almaya başladı. Braille alfabesiyle (kabartma yazıyla) Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin sevincini yaşayan görme engelliler, her harfine dokunarak okudukları Kur'an-ı Kerim ile gönül dünyalarını aydınlatıyorlar. Kursa katılan görme engelliler, belediyeye ait servisle evlerinden alınarak kursa getiriliyor, kurs bitiminde de tekrar evlerine götürülüyor.

Görme engelli kursiyerler, öğrenme sürecinde çeşitli zorluklara rağmen kararlılıkla derslerine devam ederken, eğitmenler bireysel ihtiyaçları dikkate alarak özel metotlarla kursiyerlere destek veriyor. Braille alfabesiyle hazırlanan materyallerle Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla okuyan ve öğrenen görme engelli öğrenciler, karanlık dünyalarını Kur'an-ı Kerim'i ile aydınlatmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyor.

"Görme engelli olmak dinimizi öğrenmeye engel değil"

Kendisi gibi görme engelli olan öğrencilere Braille alfabesiyle eğitim veren Kur'an-ı Kerim öğreticisi Mehmet Kurtoğlu, kursiyerlerin düzenli olarak devam eden kursa özveriyle devam ettiklerini söyledi. Kursiyerlerin verilen eğitimlere büyük bir istekle katıldığını anlatan Kurtoğlu, "Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin de katkısıyla arkadaşlarımızla beraber yaz döneminde Kur'an-ı Kerim kursu açtık. Görme engelli olmak elbette dinimizi öğrenmeye engel değil. Bunu da bu şekilde Kur'an-ı Kerim kursumuzla beraber birebir olarak deneyimlemiş oluyoruz. Yüce Kur'an'ımız bütün insanlığa indirilmiş bir kitaptır. Bütün Müslümanlar gerek okuma anlamında gerek mealini öğrenme anlamında Kur'an-ı Kerim'den kendi durumlarına göre istifade ediyorlar. Biz de görme engeller olarak elbette ki bundan kendi nasibimizi alacağız. Bunu da kendi yöntemlerimize göre yapıyoruz" dedi.

"Görme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim kursu ile faaliyetimizi yürütüyoruz"

Kurtoğlu, görme engellilerin Kur'an-ı Kerim'i okuma ve öğrenme azminin herkese örnek olmasını arzu ettiklerini belirterek, "Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenilebiliyor. Görme engelli arkadaşlarımı bu yaz döneminde kursumuza katıldıkları için tebrik ediyorum. Kur'an-ı Kerim elbette bütün insanlığa indirilmiş bir kitap. Bundan biz Müslümanlar da genel anlamda istifade ediyoruz ve görme engeller olarak da bundan kendi nasibimizi almak için inşallah görme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim kursu ile faaliyetimizi yürütüyoruz. Görme engelliler inşallah bu kurs vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek kendi ibadetlerini huşu ve huzur içerisinde yapacaklar" diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek bizim dinimizin bir emri"

Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok sevdiğini anlatan kursiyerlerden Musab Arslan ise "Kur'an kursumuza katılıyorum. Hafız olduğum için hocamıza da yardımcı oluyorum. Kursumuz gayet güzel gidiyor, çok iyi geçiyor. Dinimizi öğrenmemiz, yaşamamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek bizim dinimizin bir emri ve bu emri yerine getirmek lazım" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'i duyunca çok etkileniyordum, öğrenmeyi de çok istiyordum"

Kur'an-ı Kerim ayetlerini ilk duyduğunda çok etkilendiğini belirten Mehmet Okan da, "Mehmet hocam bana, 'Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ister misin, bu kursa gelmek ister misin?' dedi. Ben de bu teklifi duyunca havalara uçtum. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i duyunca çok etkileniyorum, öğrenmeyi de çok istiyordum. Mehmet hocamın sayesinde buradayım. Beni buraya getirdiği için Mehmet hocama da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Görme Engellilere Yönelik Kur'an-ı Kerim Kursu - Son Dakika

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