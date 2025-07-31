Gaziantep\'te Gürültü Kirliliğine Karşı Denetim Seferberliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kafe ve eğlence yerlerinde desibel ölçümleri yaparak, gürültü kirliliğine karşı denetimlerini sürdürüyor.

Yaz aylarının sıcak günlerinde kafe, kafeterya ve eğlence mekanlarında açık hava faaliyetleriyle beraber yapılan müzik yayınlarının çevreye rahatsızlık vermemesi, gürültü kirliliği yaşanması için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın konu hakkında eğitim almış ekipleri desibel ölçümleri yapılıyor. Yapılan denetimlerde ekipler bilgilendirmelerde bulunuyor, kurallara uymayan mekanlara cezai işlem uygulanıyor.

Kent genelinde gündüz, gece ve sivil zabıta ekiplerince gürültü kirliliği nedeniyle yapılan denetimlerde çevre ve kabahatler kanununa göre uygulanan cezai işlemler uygulandı. Kusurların tekrarı halinde ise işletmelerin kapatılmasına kadar giden süreç yürütülüyor. Ekipler denetiminde ayrıca temizlik kuralları, ruhsat kontrolü, düzen gibi diğer konularda da incelemelerde bulunuyor.

Düğün salonlarından oto yıkamacılara 24 saat denetim yapılıyor

Gürültüden rahatsız olan vatandaşlar ALO 153 İhbar Hattı'ndan günün 24 saati zabıta ekiplerine ulaşabiliyor. Ses denetimleri sadece eğlence mekanlarıyla kalmayarak, düğün salonları, oto yıkamacılar, kurumların veya binaların havalandırma sistemleri, jeneratörler, klima üniteleri ve makinaları üzerinden de sürüyor.

"Vatandaşların huzuru bizim önceliğimizdir"

Denetimlere bizzat katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, yaptığı açıklamada Gazi şehrin hızla büyüdüğünü ve işletmelerinde bu yönde arttığını aktararak, "Vatandaşların huzuru bizim önceliğimizdir. İşletmelerin çalışma esnasında olsun, eğlence esnasında olsun gerek normal müzik yayını esnasında olsun kanunlarda verilen esaslara riayet ederek çalışmalar hususunda ekiplerimiz, gece, normal ve sivil ekiplerimiz tarafından bizzat da şahsımda katılarak denetimleri yapmaktayız. Kanunun öngördüğü esaslara göre çalışmayan işletmeler olması, ruhsatsız müzik yayını yapmaları halinde işletmelerin önce uyarıldığı sonra ceza uygulanacağını buradan bildirmek istiyorum. Bizim amacımız bu tür işletmelerde öncelikli eğitim. Biz herkese ceza yazarak değil, işletme sahiplerini uymaları gereken esaslar hakkında onları bilgilendiriyoruz" dedi.

Gürültülerin önüne geçmemiz vatandaşların huzur ve sükunet açısından çok önemli

Açıklamasında yaz ayının başında ekiplerin işletmelerin tamamında giderek uyarılarda bulunulduğunu ifade ederek, "Yazılan cezalar yüksek miktarda olan cezalardır. Cezaların caydırıcı etkisini oluşturmaya çalışıyoruz. Kentte bu tür işletmelerden kaynaklanan gürültülerin önüne geçmemiz vatandaşların huzur ve sükunet açısından çok önemli. Eğer huzur ve süküna muhalif uygulamalar yaparak sırf para kazanmak uğruna çevre rahatsız eden işletmeler varsa bunlarda hiçbir şekilde toleransımız olmayacağını beyan etmek istiyorum. Kurallara uymayan işletmeden tekerrür haline sadece cezayla yeterli kalmayıp, ikinci defa yine cezaya maruz kaldıklarında bununla ilgili yasanın öngördüğü müeyyide, onları daha çok zora sokabilecek bir müeyyidedir. Üçüncü defa işletmenin kurallara uymadığı tespit ile cezaya maruz kalması söz konusunda işleme ruhsatının iptaline kadar giden bir süreç vardır. Çevresel gürültünün insan sağlığında olumsuz etkilerini göz önünde bulundurduğunda bu işin hassasiyeti daha çok önemlidir" diye konuştu. - GAZİANTEP