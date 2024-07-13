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Gaziantep'te jandarma yaya devriyesi görev başında

GAZİANTEP - Gaziantep'te Jandarma Asayiş Timleri vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirmesi için yaya devriyesi gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey İlçesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı Galle Park ve Alleben Göletinde Jandarma Asayiş Timleri tarafından vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirmelerine yönelik drone destekli yaya devriyesi gerçekleştirdi. Devriye faaliyeti esnasında mesire alanının güvenliği ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tedbirler alınarak, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, mangal ateşi yakılmaması, sigara izmariti, cam veya pet şişe gibi yanıcı/yakıcı özelliği bulunan maddeleri mesire alanında bırakmamaları konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca düzensiz göçle mücadeleye yönelik İl Göç İdaresi ile koordineli olarak "Mobil Göç Aracı" ile denetim ve kontrol faaliyeti de icra etti.