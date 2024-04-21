Gaziantep\'te jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince "Kadın Acil Destek (KADES)" uygulamasının tanıtılmasına yönelik bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kadın Acil Destek (KADES)" uygulamasının tanıtımına yönelik bilgilendirme faaliyeti icra etti. Bu kapsamda 2 bin 456 kadın vatandaşın telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesini sağlayan KADES Aplikasyonu yüklendi. Faaliyet sırasında uygulama hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Ayrıca icra edilen faaliyetler kapsamında 3 bin 936 erkek vatandaşa da bilgilendirme amaçlı farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP