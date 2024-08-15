Gaziantep\'te Kadınların El Emeği Ürünleri Sergilendi

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Kurbanbaba Gençlik Merkezinde kadınların el emeğiyle ürettikleri çeyizlik eşyalar sergilendi. Kadınların hem çeyiz hazırlığı hem de ekonomik kazanç elde etmek amacıyla büyük bir titizlikle hazırladıkları el işi ürünler, sergi boyunca büyük ilgi gördü.

Şahinbey Belediyesine bağlı Kurbanbaba Gençlik Merkezinde bulunan el sanatları kursuna katılan kadınlar, yaptıkları el emeği çeyizleri sergiledi. Sergide, geleneksel dantel örtülerden işlemeli nevresim takımlarına, iğne oyalarından dekoratif ev aksesuarlarına kadar geniş bir yelpazede el emeği ürünler tanıtıldı. Katılımcılar, hem bu özel ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu hem de satın alarak kadınların emeğine destek verdi. Kurbanbaba Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

"İş yeri açıp para kazanan öğrencilerimiz var"

Öğrencilerin kurs sayesinde iş yeri açtığını belirten kurs öğretmeni Songül Çiloğlu, "Bugün burada 1 yıl boyunca yaptığımız ürünlerin sergisini yapıyoruz. Bu kurslar meslek edindirme kursları. Öğrenciler burada kendilerine çeyiz ürünleri hazırlar. Anneler çocukları için daha ekonomik olduğunu düşünerek çeyiz hazırlıyorlar. Burada iş öğrenip sipariş alan öğrencilerimiz de var. Aile bütçesine katkı bulunan öğrencilerimiz de var. Şu anda buradan işi öğrenip kendisine iş yeri açıp para kazanan öğrencilerimiz de var. Hatta benim gibi öğretmenlik yapan öğrencilerimiz de bulunmakta" dedi.

"Burası bizim terapi merkezimiz"

Kursun öğrencilere çok şey kattığını söyleyen öğrenci Lütfiye Şahan, "Bize burada çok güzel imkanlar sağlandı. Benim içim çok önemli bir yer burası. Ben hem kendime yapıyorum hem de sipariş üzerine çalışıyorum. Burası bana geçim kaynağı oldu diyebilirim. Benimle birlikte birçok kadının hayatına katkı sağlayan bir kurs. Burası bizim terapi merkezimiz. Biz burada sosyalleşiyoruz. Ev hanımları için çok önemli bir alan" diye konuştu. - GAZİANTEP