Gaziantep Büyükşehir\'e bağlı toplu ulaşım araçları Cuma günü ücretsiz

22.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:35
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 23 Ocak Cuma günü beklenen kar yağışı dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Amaç, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve toplu taşımayı tercih etmesini sağlamak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öngörülen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarının 23 Ocak Cuma günü ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinde öngörülen kar yağışından dolayı vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve toplu taşımayı tercih etmesi amacıyla belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarının 23 Ocak Cuma günü ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Beklenen olumsuz hava koşullarına karşı kent genelinde tedbirlerini artıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük yaşamın aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışı ihtimaline karşı ulaşımda toplu taşımanın tercih edilmesi yönünde çağrıda bulunulurken Cuma günü Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turuncu otobüsler, tramvaylar ve GAZİRAY seferleri ücretsiz yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ana arterler ve kritik güzergahlarda Trafik Kontrol Merkezi üzerinden anlık olarak takip sağlayacak. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalar aralıksız sürdürülecek.

Uygulama ile trafikte yoğunluğun azaltılması, özel araç kullanımının sınırlandırılması ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor. Kar yağışının etkili olacağı süre boyunca yol açma, tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler kapsamında belediyeye bağlı tüm ekipler sahada görev başında olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

