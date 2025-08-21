Gaziantep'te Katmer Şovu - Son Dakika
Gaziantep'te Katmer Şovu
21.08.2025 12:05
Gaziantep'te katmer ustaları, lezzet ve görsel şov sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Gaziantep'te yüzyıllardır sofraları süsleyen katmer, ustaların maharetli ellerinde şov gösterisine dönüşüyor.

Gaziantep'te yüzyıllardır sofraların vazgeçilmezi olan katmer, ustaların maharetli ellerinde adeta bir şova dönüşüyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip bu lezzet, Gaziantepli ustalar tarafından incecik açılan hamurun havada çevrilip katlanması ve ustaca savrulmasının yanı sıra, Antep fıstığı, kaymak ve bol tereyağıyla hazırlanan katmer, Gaziantep mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yerini korumaya devam ediyor.

Katmer ustaları, müşterilerin ilgisini çekmek için yalnızca damaklara hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda görsel bir şölen de sunuyor. İncecik açılan hamur, akrobatik hareketlerle havada süzülürken izleyenler hem hazırlık sürecine hayran kalıyor hem de ortaya çıkan eşsiz lezzeti tatmak için ünlü katmercilere akın ediyor.

"İtalyanları bile kıskandıran bir şov oldu"

Gaziantep'in geleneksel katmerini hazırlarken şov yaptıklarını ve sosyal medyada viral olduklarını söyleyen Katmer ustası Emre Yılmaz, "Biz 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Sürekli işimize, coğrafi işaretli olan katmerimize bir şeyler katmak istiyoruz. Neticede dünyaya ispatlanmış bir şehir olarak, şehrin bir esnafı olarak, lezzet katında sürekli bir şeyler katmaya çalıştık. Son zamanlarda bir viral olan videolarımız oldu. Havada hamur şovu yaptık. Çok ilgi çekti. Herkes tarafından çok takdir edildi. Hatta İtalyanları bile kıskandıran bir şov oldu. Dünyada çok şükür bizim üstümüze, Gaziantep'in üstüne, lezzette de, şovda da hiçbir zaman sınır olmadı. Geliştirmeye de devam edeceğiz. Herkes videoya çekiyor. Bizim dışımızda da paylaşılan videolar çok güzel tepkiler alıyor. Uçuk rakamlarda izlenmeler alıyoruz. Bu da şehrimize bir değer katıyoruz diye düşünüyoruz. Bununla da çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Katmerimiz coğrafi işaretli, tescilli bir üründür. Başlı başına farklı bir lezzet, farklı bir olay. Biz buna sürekli şov olarak, zaten kendi yapılışı, normal yapılışı bile bir şov. Ama biz bunu sürekli geliştirdik. Önce havaya attık, havada yakaladık. Sonra havada tur attırmaya başladık. Şu anki geldiğimiz konum artık yürüyerek, müşterilerimizin yanında dolaşarak katmer şovunu yaparak göz zevkini yaşatmak" dedi.

"Hem şovu hem lezzetini beğendik"

İzledikleri şova hayran kaldıklarını ve tatlıyı çok beğendiklerini belirten Hüseyin Kerem Felek, "Biz sosyal medya üzerinden sürekli görüyorduk, denemek istiyorduk, gelmek istiyorduk. Bugüne kısmet olmuş. Yani Antep'imizin de güzel bir tatlısı olarak, katmeri olarak beğendik, şova hayran kaldık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, gaziantep, İtalya, Kültür, Yerel, Yaşam, Şölen, Son Dakika

