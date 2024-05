Gaziantep\'te kebaplar kağıt üzerinde servis ediliyor

Yerel

Gastronominin başkenti Gaziantep'te tarihi bir mekanda hizmet veren bir kebapçı, geleneksel sunum yöntemlerini bir kenara bırakarak kebapları tabak ya da bardak kullanmadan doğrudan kağıt üzerinde servis etmeye başladı. Bu yenilikçi sunum tarzı, şehirdeki yemekseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Kebapçıyı ziyaret eden vatandaşlar, etin kağıt üzerinde sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kebapseverler, bu yöntemin hem pratik hem de lezzetin daha doğal hissedilmesini sağladığını belirtti. Kebapçının sahibi Selçuk Cingisiz ise, bu sunum tarzıyla hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergilediklerini hem de müşterilerine farklı bir deneyim sunduklarını ifade etti.

"Çok tercih ediliyoruz ve bu yoğunluktan çok memnunuz"

Gastronomi şehrine yenilik getirdiğini söyleyen işletmeci Selçuk Cingisiz, "Gördüğünüz gibi burada düzenli bir şekilde taze et kesiyoruz. Burada dinlendirip daha sonra yemeğe hazır hale getiriyoruz. Gelen müşterilerimize taze bir şekilde ikram ediyoruz. Gördüğünüz gibi işletmemiz çok küçük. Bu yüzden tabak, bardak kullanmıyoruz. İşimizde yoğun olduğu için hijyenik yağlı kağıt kullanıyoruz. Müşterilerimizde bu durumdan gayet memnun. Çok tercih ediliyoruz ve bu yoğunluktan çok memnunuz. Severek tüketiliyor kebaplarımız. Muadilimiz yoktur. Düzenli bir şekilde gelen müşterilerimiz var. Yoğunluğumuzda gözle görülüyor" dedi.

"Öncelikle bu yemek lezzeti memleketin hiçbir yerde yoktur"

Hemen hemen her gün et tükettiğini söyleyen müşteri Yunus Şahin, "Öncelikle bu yemek lezzeti memleketin hiçbir yerde yoktur. Doğal olması da ona ayrıcalık kazandırıyor. Çok güzel bir lezzeti var. Herkese tavsiye ediyorum. Ben her gün tüketiyorum" ifadelerini kullandı.

"Lezzetin olduğu yerde tabak kullanmaya gerek yok"

Diğer müşteri Engin Yıldız, "Özellikle böyle salaş mekanları çok tercih ediyorum. Lezzetli bir yer. Sunumlarda tabak kullanılmıyor. Bence çok daha güzel. Lezzetin olduğu yerde tabak vesaire kullanmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

"Elle yemek daha çok lezzet katıyor"

Yurt dışından kağıt üstünde kebap yemek için geldiklerini söyleyen Okan Ezgi Atabay çifti ise, "Eşimle yemek için buraya geldim. Güzel bir yemek yiyelim dedik. Bu yüzden de bu mekanı tercih ettik. Sosyal medyada gördük ve çok merak ettik. Tabak burada kullanılmıyor. Bizim için önemli olanda etin lezzetidir. Elle yemek daha çok lezzet katıyor. Lezzeti on numara olduktan sonra bizim için bir şey fark etmiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP