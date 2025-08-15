Gaziantep\'te Kırsal Yollar İçin Bakım Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Araban ilçesine bağlı kırsal mahallelerin yollarında başlatılan bakım onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Araban ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahallelerin yollarında oluşan bozulmalar meydana geldi. Bu nedenle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince ilçede kırsal Gökçepayam ile Aşağı Yufkalı arasındaki yolda yama ve sıcak asfalt çalışmaları yapıldı.

Vatandaşlar, yeniden yapılan yollar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti. - GAZİANTEP