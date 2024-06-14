Gaziantep'te Kurban Bayramı süresince hizmet verecek işletmeler belirlendi

Yerel

Kurban Bayramı tatili süresince Gaziantep'te bulunacak vatandaşlar ve şehir dışından gelen yerli ve yabancı misafirler için hizmet verecek işletmeler belirlendi.

16 Haziran ile 19 Haziran'daki Kurban Bayramı süresince vatandaşların kentteki tarihi ve kültürel gezileri esnasında birçok yeme içme mekanı vatandaşlar için bayram boyunca kesintisiz hizmetini sürdürecek.

Bu kapsamda şehrin gastronomi kimliğini yansıtan belirgin sembollerden olan kebapçılardan tutun da dürüm, döner ve tost satan işletmeler, baharat, kuruyemiş ve Antep fıstığı satan mekanlar ile baklava, dondurma ve tatlı satan şehrin muhtelif yerlerinde bulunan pek çok işletme açık olacak. - GAZİANTEP