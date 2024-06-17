Yerel

Gaziantep'te Kurban Bayramının ilk gününde yoğun önlemler alındı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde etkin koordinasyonla çalışarak huzurlu bir bayram sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, 46 ilaçlama ve 12 temizlik ekibi ile bayramın ilk gününde yoğun bir çalışma yürüttü. İl genelinde yaklaşık bin kaçak kesim ve satış yerine müdahale edilip ilaçlama yapıldı. Zabıtalar idari işlem uyguladı.

Merkezde 9 kurban satış alanı ve 31 kesim noktası, ilçelerde ise 7 satış ve 11 kesim noktası oluşturuldu. Toplamda 302 belediye ve 82 diğer kamu personeli görev yaptı.

Kurban kesim ve satış alanlarında 250 sarı bayrak uygulandı, 30 bin çöp konteyneri yerleştirildi. 165 bin sinek odak noktası kontrol edildi. 57 satış ve kesim alanı denetlendi.

Bu önlemlerle karasinek ve sivrisinek oluşumu engellenerek rahat bir yaz hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, halkın huzuru için çalışmalarını sürdürecek.