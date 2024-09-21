Gaziantep\'te Kuvvetli Yağış Uyarısı: Belediyeden Önlemler

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağış uyarısı sonrası şehir genelinde kritik yerler başta olmak üzere 205 personel, 66 araç ve yüzlerce ekipmanla önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış tahmini sonrasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ve Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri seferber oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması, şehir merkezinin ulaşımında olumsuzluk yaşanmaması ve oluşabilecek su baskınlarını önlemek adına kritik olarak nitelendirilen noktalarda tedbirler aldı.

Mazgal temizliği ve yağmur sulama kanallarının kontrolünü bir kez daha yapan GASKİ ekipleri, 105 personel ve 36 araçla şehir merkezinde çalışmalar yürütüyor. Bir olumsuzluk karşısında acil müdahale edilmesi ve ihtiyaç halinde kurtarma çalışmaları için ise İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, il sınırları içerisinde 12 istasyonda 100 personel ve 30 araç görevlendirdi, 100 dalgıç pompa ekipmanını hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca mazgalların tıkanmaması ve yaşamı olumsuz etkileyebilecek su baskınları için de Kent Estetiği Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda personeli sahada yapılacak çalışmalar için görevlendirdi. - GAZİANTEP