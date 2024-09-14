Gaziantep\'te Mevlid Kandili İçin Özel Program

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili için özel program hazırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili için özel program hazırladı. Büyükşehirin hazırladığı program ile Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Perihan Kıymık Cami, Ulu Cami ve Topçuoğlu Cami'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında Mevlid-i Şerif okunacak. Kandil gecesi yatsı namazı sonrası 3 camide namazdan çıkan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi ekipleri lokma ve süt ikramında da bulunacak.

Öte yandan GastroAntep Kültür Yol Festivali'nin ana etkinlik alanı olan Festivaller Parkı'ndaki ziyaretçilerine de akşam namazı sonrası Mevlid Kandili vesilesiyle lokma ve süt ikramında bulunulacak. - GAZİANTEP