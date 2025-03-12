Gaziantep'te Öğrencilerden Gazze'ye Destek Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Öğrencilerden Gazze'ye Destek Sergisi

Gaziantep\'te Öğrencilerden Gazze\'ye Destek Sergisi

Ortaokul öğrencileri, Gazze'deki katliamları resimlerle anlatarak farkındalık yaratmayı hedefliyor.

12.03.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla resim sergisi düzenledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları nedeniyle devam eden insanlık dramına yaptıkları resimlerle dikkat çekti. Okulun öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Safiyye Kurt'un teşvikiyle, İsrail'in yıllardır Filistinlilere uyguladığı zulümle ilgili farkındalığa katkı sağlamak amacıyla Ramazan ayında resim sergisi açmaya karar verdi. Resim dersi kapsamında çalışan öğrenciler, Gazze'de yaşananlara ait fotoğrafları kuru, sulu ve pastel boya kullanarak tuval çalışma teknikleriyle kartona aktardı. Duyarlı öğrencilerin elinden ortaya çıkan eserlerle okulda resim sergisi açıldı. Öğrencilerin görmeye geldiği sergi, Ramazan ayı boyunca açık kalacak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Safiyye Kurt, sergide "Savaşta kadın ve çocuk olmak" temasını işlediklerini söyledi. Filistin meselesinin kamuoyunda zinde tutulması gerektiğini söyleyen Kurt, "Gazze'deki soykırıma duyarsız kalmamak ve Gazze'nin sesi olmak adına öğrencilerimizle beraber böyle bir sergi yaptık. Gazze'deki soykırıma karşı tepkilerimizi, üzüntülerimizi ve duygularımızı sergide resimlerle dile getirmeye çalıştık. Ramazan ayının sevincini yaşarken Gazze'nin sesi olmaya devam ettik. çünkü Gazze'de hala bir soykırım var, hala İsrail saldırıları devam ediyor ve insanlar yıkık duvarların arasında iftar yapmaya çalışıyorlar. Bizde bu konuda daha da duyarlı olduğumuzu ve Gazze'de yaşanan bu soykırımı unutmadığımızı merhamet ayı olan Ramazan ayında daha da çok pekiştirmeye çalıştık" dedi.

"Yaptığım resimlerde Gazze'deki annelerin feryadımı ve acısını anlattım"

8'inci sınıf öğrencisi Nergiz Uzun da, "Yaptığım resimlerde Gazze'deki annelerin feryadımı ve acısını anlattım. Bu resimleri çizmek benim için zor oldu. Çünkü ben başka duyguları içerisindeydim. Gazze şu an tarihin en vahşi soykırımlarından biriyle karşı karşıya iken ben de bu çizimleri yaparak Gazze'nin sesi olmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

"Gazzeli çocukların sesi olmaya çalıştık ve böyle bir resim sergisi açtık"

Gazze'de soykırıma maruz kalan çocuklar için merhamet ve sevgi gibi değerlerin ölmediği bir dünya için seslerini duyurmak istediklerini belirten 8'inci sınıf öğrencisi Abdurrahman Hamud da, "Ne kadar çok ölmek için yaşadık' diyen Gazzeli çocukların sesi olmaya çalıştık ve böyle bir resim sergisi açtık. Gazze'deki arkadaşlarımız ve akranlarımız için bizim elimizden gelen bu oldu. Resimlerle Gazze'deki zulmü dünyaya göstermeye çalışıyoruz ama tüm dünya bu soykırım karşısında susuyor. Herkes sussa da biz susmayacağız ve her zaman konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Politika, İsrail, Kültür, Eğitim, Sanat, Yerel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Öğrencilerden Gazze'ye Destek Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor

10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
09:55 İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
09:44 Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
14:23 Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
14:14 Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
14:13 Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14:13 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
14:03 İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 10:57:14. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Öğrencilerden Gazze'ye Destek Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.