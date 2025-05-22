Gaziantep'te Okul Öncesi Zirve Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te Okul Öncesi Zirve Programı Düzenlendi

Gaziantep\'te Okul Öncesi Zirve Programı Düzenlendi
22.05.2025 14:53  Güncelleme: 14:56
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Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Öncesi Zirve Programı, öğretmenler ve akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitimde yenilikleri ve mesleki gelişimi hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleri ve ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğretmenleri ve akademisyenleri ortak zeminde buluşturacak Gaziantep Okul Öncesi Zirve Programı düzenlendi.

Müzeyyen Erkul Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerine özel tasarlanan atölye eğitimleri ile mesleki gelişim ve pedagojik yenilikler amaçlandı. Bütüncül yaklaşımı ve temel bileşenlerinden biri olan Erdem- Değer- Eylem Modeli çerçevesinde yapılandırılan okul öncesi eğitim programı ekseninde bir araya gelindi.

Düzenlenen açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı katıldı.

"Siz öğretmenler o kadar önemli bir makamdasınız ki"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi hakkında bilgiler verdi. Başkan Şahin ayrıca eğitimin önemine vurgu yaparak, "Siz öğretmenler o kadar önemli bir makamdasınız ki. Bizim bir Gaziantep Modelimiz var. Bilimi hayatın, hayatı bilimin bir parçası yapmazsak, bu çocuklara dilek ve temenni ile bilimi öğretemeyiz. 7 yaş çok geç. 6 yaşa altın çağ diyorlar. Şehirlerde herkes şanslı değil. Onun için geriye tesisleşme kalıyor. İçeriği çok önemli ne öğrettiğin. O yüzden Maarif Modeli'ni 'erdem-değer- eylem' çok önemsiyorum. Biz ne kadar birbirimizle iç içe çalışırsak birbirimizi dinlersek o kadar hızlı yol alacağız. Size çok güveniyorum. Çocuklar nasıl istiyorsa o şekil düzenlemeye geçmemiz gerekiyor. En akıllı çocuğu doktor yapmak zorunda kendisinin ne istediğini yapmak zorundayız" dedi.

"Anne babayı bilinçlendirmeliyiz"

Ailenin huzurlu olmasının çocuğa çok önemli etki ettiğini belirten Şahin, "Anne babayı bilinçlendirmeliyiz. Çocuğu fıtratına uygun yetenekli hale dönüştürdüğümüz de erdemli toplum olacağız. Önce kendi kafamızı yalınlaştırmamız, bizim ne istediğimizi anlamamız lazım. Biz doğumdan ölüme insanın yanındayız. Öğretmenlerinde mutlu olması lazım. Öğretmen mutlu olursa eğer o okulda mutlu olur. Erdemli toplumda öğretmeni dinleyerek ona huzur sağlamamız lazım. Erdemli değerli bir çocuk yetiştirelim. Gücümüzü birleştireceğiz. Şikayet ettiğimiz dünyada evimizden başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Yepyeni bir vizyon kazandırdık"

Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı yaptığı konuşmada verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Yepyeni bir vizyon kazandırdık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul öncesi eğitim programı çocuklarının potansiyelini çok boyutta destekleyen, becerilerin erken yaşta yapılandırıldığı ve değerlerin bir model olarak da kurgulandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç yaptığı açılış konuşmasında Okul öncesi eğitimde Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekler için teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından program Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı Hareket ve Sağlık Alana Becerileri başlıklı sunumuyla Doç. Dr. Pınar Bağçeli Kahraman anlatımlarda bulundu. Sunumun ardından protokol plaket verdi.

Eğitim zirvesi Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Erhan Yokuş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Esra Akgül, Gaziantep Üniversitesi Prof. Fikret Alıncak, Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Pınar Bağçeli Kahraman, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fırat Bingöl, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilge Yılmaz Aslan, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Yoğurtçu, Gaziantep Üniversitesi Doç. Dr. Gökçe Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Kaya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sakine Hakkoymaz, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Remzi Öztekin, Kültür Bakanlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Bakır İşleme Geleneksel El Sanatları Sanatkarı Nuray Sönmez'in sunumlarıyla devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Okul Öncesi Zirve Programı Düzenlendi - Son Dakika

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