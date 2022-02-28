Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama - Son Dakika
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Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama

28.02.2022 23:00
Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Koreli Youtuberın önünü kesip para isteyen şahısların tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin başlatılacağını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Koreli Youtuberın önünü kesip para isteyen şahısların tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin başlatılacağını söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce yayınladığı bir videoda Gaziantep'te yaşadıklarını anlatan Harry Shin adlı Güney Koreli turistin video çekimi sırasında yabancı uyruklu şahıslar tarafından önünün kesilerek para istenmesi ve taciz edilmesi olayı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olayla ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenler olabiliyor. Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar mevcut cezalara ilaveten sınır dışı ediliyor. Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler tespit edilip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup, suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provake etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşadıklarını paylaşıyor

Çok sayıda Türkiye ile ilgili videolar çeken ve yaşadıklarını Güney Koreli izleyicilerine aktarmaya çalışan Harry Shin, sosyal medya üzerinde Carrot Man kullanıcı adı ile paylaşımlarda bulunuyor. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Twitter, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te para istenen Koreli turist hakkında validen açıklama - Son Dakika


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