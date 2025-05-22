Gaziantep\'te Petshop Açmak İsteyenlere Eğitim Verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, petshop açmak isteyen vatandaşlar için hazırladığı çalışmayla ev hayvanı satış belgesi eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü'nden uzman veteriner hekimler, zooteknisyenler, su ürünleri mühendislerinden oluşan eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen eğitime 50 kursiyer katıldı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen eğitimde kursiyerlere hayvan besleme, barınak şartları, aşı periyotları, üretimlerde dikkat edilmesi gerekenler, hayvan hastalıkları belirtileri gibi birçok konuda bilgi verildi. Teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimin sonunda katılımcılar sınav yapıldı. Başarılı olan katılımcılara sertifikaları 10 gün içerisinde teslim edilecek.

Eğitim hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, eğitimlerin bu alanda süreceğini aktararak, yapılan çalışma hakkında teknik bilgiler aktardı. - GAZİANTEP