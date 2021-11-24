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Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği - Son Dakika

Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği

24.11.2021 20:11

Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği Medical Park Gaziantep Hastanesi, prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere yönelik farkındalığın arttırılması için etkinlik düzenledi.

Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği

GAZİANTEP - Medical Park Gaziantep Hastanesi, prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere yönelik farkındalığın arttırılması için etkinlik düzenledi.

Sağlık yatırımlarının yanı sıra farkındalık etkinlikleriyle de adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi, Neonatoloji Uzmanı Doktor Mahir Ceylan'ın öncülüğünde prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere yönelik farkındalığın arttırılması için Yesemek Salonunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bebeklerin prematüre olarak dünyaya gelmesine neden olan etkenler ele alınarak tartışıldı. Ayrıca prematüre doğan bebeklerin aileleri duygularını ve yaşadıklarını anlatırken bebekler için pasta kesildi, hediyeler dağıtıldı.

Prematüre bebekler için farkındalık etkinliği

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Medical Park Gaziantep Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Doktor Mahir Ceylan, Kasım ayının Dünya Prematüre ayı olarak kutlandığını ve Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak prematüre bebeklere yönelik farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "2008 yılından itibaren Kasım ayı; prematürelik farkındalık ayı olarak kutlanılmaya başlanıldı. Bizde her yıl prematüre bebeklerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kutluyoruz. Erken doğan aceleci bebeklerimizin hayata tutunma savaşında onlara eşlik ediyoruz" dedi.

"Hastanemizde 12 yıldır prematüre bebeklerin takibi adına gereken her şey yapılmaktadır"

Prematüre bebekler hakkında teknik ve bilimsel bilgiler veren Dr. Ceylan, anne adaylarına prematüre bebeklere karşı yapmaları gerekenler hakkında açıklamalar yaparak, "Prematüre bebek; 37 haftanın altında doğan yani zamanından önce doğan anlamında prematüre bebek diyoruz. Bunlardan 28 haftanın öncesindekiler ilerici derecede prematüre bebek olarak adlandırılırken 32 haftanın altındakiler ise orta derece prematüre bebek olarak adlandırılır. Bebek ne kadar erken doğarsa sorun o kadar fazladır. Aynı zamanda takibi de o kadar zor olur ve titizlik, hassasiyet gerektirir. Biz Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak ünitemizde her türlü prematürelik sorununu takip edebiliyoruz. Prematüre bebek konusunda çoğu kez altta yatan bir sorun bulunmamakla beraber bebeğin anne karnında yaşadığı enfeksiyon, plasenta dediğimiz bebeğin eşinin gelişmesinde oluşan kusurlar ya da annenin kronik problemleri olması prematürenin belli başlı sebepleri arasındadır. Bunun yanında dediğim gibi altta yatan bir sebep olmadan da bebekler prematüre olarak dünyaya gelebilir. Prematüre bebeklerde genetik yatkınlıkta söz konusudur. Genetik olarak yatkın olan bireylerin bebeklerinde pretermin daha fazla ortaya çıktığı da günümüz koşullarında kabul edilmiş durumdadır. Prematüre bebek doğumun karşın hamile kalmaya karar vermeden önce bir anne adayı takibine başlamalı bir kadın doğum uzmanı ya da perinatoloji uzmanına görünmeli ve takibinde olmalıdır. Anne adayının doğumunun da bütün imkanların olduğu bir hastanede olması her zaman için tercih sebebi olmalıdır. Medical Park Gaziantep Hastanesi yıllardır bölgemize hizmet vermekte yaklaşık bir 10 yıldır prematüre bebeklerin takibi adına gereken her şey yapılmaktadır" diye konuştu.

Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği
Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği
Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği
Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği

Mahir Ceylan, Gaziantep, Kasım, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği - Son Dakika
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