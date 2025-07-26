Gaziantep’te Su Tüketimi 50 Bin Metreküp Arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Gaziantep'te su tüketimi günlük ortalama 50 bin metreküp arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Temmuz ayı sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, bazı bölgelerde sıcaklığın 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Bu durum suyun buharlaşmasını hızlandırırken, su kaynaklarına olan ihtiyacı da artırıyor. Türkiye'nin birçok bölgesini, özellikle de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle günlük su tüketimi yükseldi.

Günlük su tüketiminde ortalama 50 bin metreküplük artış yaşandı

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) verilerine göre, sıcaklıkların etkili olduğu Temmuz ayında kente verilen günlük su miktarında geçen aya göre ortalama 50 bin metreküplük artış yaşandı. GASKİ'den elde edilen verilere göre, Temmuz ayı öncesinde günlük 600 bin metreküp olan su tüketimi, Temmuz ayında 650 bin metreküpe çıktı. Bu artış günlük bazda ortalama 50 bin metreküp, haftalık bazda ise 350 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

"Bu yıl tarihimizde görülmemiş kuraklık ve su tüketimiyle karşı karşıyayız"

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle su tüketiminin bir önceki yıla oranla artış gösterdiğini söyledi. Sönmezler, kentte sıcak havaların etkisiyle 50 bin metreküp ile son zamanların en yüksek günlük su tüketiminin yaşandığını belirterek, "Bu yıl tarihimizde görülmemiş kuraklık ve su tüketimiyle karşı karşıyayız" dedi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranının ise şu an için yeterli olduğunu bildiren Sönmezler, şehirde şimdilik su kesintisinin uygulanmadığını ancak mevcut su kaynaklarının ise çok hassasiyetle yönetildiğini dile getirdi. Gaziantep'te yağışların son yıllara kıyasla azaldığını belirten Sönmezler, kentte son yılların en kurak döneminin yaşandığını ifade ederek, vatandaşları acil ve bilinçli su tasarrufuna davet etti.

"Ocak ayında şehrimiz hiç yağış almadı"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Sönmezler, şebeke suyuyla çim, bostan ve bahçeleri sulamaktan kaçınılması, havuz dolumlarının da bu dönemde ertelenmesinin önemli olduğunu kaydetti. Gaziantep'in 2025 yılında etkisini artıran ciddi kuraklık nedeniyle su kaynakları açısından kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Sönmezler, "Aslında tüm dünya ve ülkemiz, yoğun olarak da bölgemiz ciddi bir kuraklık yaşıyor. Biz 2025 yılında bunu en yoğun olarak hisseden illerden birisiyiz. Biz 2024 yılından 2025 yılına geçtiğimizde, ocak ayında nasıl bir kuraklıkla karşılayacağımızı daha hemen ocak ayında anlamıştık. Mesela ocak ayında şehrimiz hiç yağış almadı. Yani bir kilogram bile yağış almadı. Bu belki de Gaziantep tarihinde kışın en önemli aylarından birisi olan ocak ayında hiç yağış olmaması 2025'in nasıl geçeceğinin ilk sinyallerini veriyordu. Ama arkasından şubat ayında da ciddi bir yağışımız olmadı. Çünkü şubat ayı bizim için hem kar yağışlarının olduğu kışın önemli bir ayıdır. Aşağı yukarı 44 kilogram oran bir yağış aldık. Şubat, mart ve nisan aylarında yeterli yağış alamayınca, metrekareye düşen yağış olarak Gaziantep'in ortalaması yıllık ortalaması ağırlıklı olarak 500 ile 550 kilogram oranıdır. Oysa biz 2025 yılında henüz bunun 4'te, 5'te 1'i kadar 110 kilogram oran kadar bir yağış aldık. Tabi ki bu bizi çok etkiledi" dedi.

"Günlük ortalama 650 bin metreküp su tüketimi var"

Şehre su temin eden ana kaynak Düzbağ İsale Hattı ile Kartalkaya Barajı ve Mizmilli Kuyuları'ndan seviye bakımından şu an için sıkıntılı bir durum olmadığını belirten Sönmezler, "Olağanüstü kuraklık yaşadığımız bu dönemde şehrin su tüketimi de arttı. Bugün Gaziantep'e daha önce hiç yaşamadığımız kadar fazla su veriyoruz. Çünkü kuraklığın ve nüfus hareketlerinin de etkisiyle daha fazla suya talep var. Aşağı yukarı ortalama günlük şehre verdiğimiz su miktarı 650 bin metrekaredir. Bu Gaziantep tarihinde ulaştığımız en yüksek rakamlar ve şehrimizi besleyen Düzbağ kaynağı şu anda etkili olarak çalışıyor. Yine Kartalkaya Barajı'mızdan ve Mizmilli kaynağından şehrimizi besliyoruz. Tabi ki kuraklık sadece bizi etkilemiyor. İçme ve kullanma suyunun dışında tarımsal sulamada da çok önemli sıkıntılar yaşanıyor. Biz şu ana kadar üç ayrı kaynaktan besleyerek şehrimizi inşallah susuz bırakmadık. Temmuz ayı itibariyle şu anda herhangi bir noktada planlı ya da plansız kesintimiz yok. Sadece oluşan küçük arızalarla ilgili ya da terfi merkezlerimizin olduğu bölgedeki enerji kesintisi olursa ancak o zaman sisteme su vermeme durumumuz var. Temmuz ayının sonuna yaklaştık. Önümüzde koskocaman bir ağustos ayı var. İnşallah ağustos ayında yine günlük ortalama 650 bin metreküp su tüketimi olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"Altın değerinde olan suyumuzu çok daha dikkatli kullanmalıyız"

Barajlarda yeterli suyun olduğunu bildiren Sönmezler, "Şu anda bizim Kartalkaya Barajı'nda 50 milyon metreküpün üzerinde suyumuz var. Yani bizim şu andaki tekrar yağışların gelip havzamızın daha çok suya ulaşacağı döneme kadar bizim ihtiyacımıza yetecek kadar suyumuz mevcut. Kuraklığın yaşandığı bir dönemde her şey normalmiş gibi davranamayız. Bu dönemde hepimizin altın değerinde olan suyumuzu çok daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. İhtiyaçtan fazla su tüketilmesin. Suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız. 45 derecelere ulaşan sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıyayız. İnşallah bu süreçte de hep birlikte suyumuzu daha böyle tedarikli kullanarak, tasarruf ederek ve israf etmeden önümüzdeki ağustos ve eylül ayını da sağlıklı bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP