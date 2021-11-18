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Gaziantep'te "Tam Bana Göre" Festivali - Son Dakika

Gaziantep'te "Tam Bana Göre" Festivali

18.11.2021 11:20
Gaziantep'te "Tam Bana Göre" Festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ankara'da düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali "Tam Bana Göre Festival"de gençlerle buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ankara'da düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali "Tam Bana Göre Festival"de gençlerle buluştu. Büyükşehir, festival alanında kurduğu stantla gençler için hayata geçirdiği projelerini anlatma fırsatı buldu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde, gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali"nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurduğu stant ile yerini aldı. Kültür, sanat, spor, gençlik, akıllı şehircilik ve öğrencilere yönelik Büyükşehir Belediyesi projelerinin anlatıldığı stant, gençlerin yoğun ilgisini gördü.

Gaziantep Büyükşehir standı ayrıca gençlere şehre özgü sedef işleme ve yemeni işleri hakkında bilgi sunarken, kurulan oyun alanında eğlenme fırsatı sağladı. Öte yandan stantta robotik kodlama alanında yürütülen çalışmaları inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, GASMEK hocaları tarafından icra edilen cam işleme ve ebru sanatı çalışmalarını izledi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da 3D yazıcılarla anahtarlık gibi aksesuarların basımıyla hediyelik eşya yapıp dağıttı, meraklı gençlere 3D yazıcının kullanımı hakkında bilgi verildi.

Yerel Yönetimler Gençlik Festivali olan "Tam Bana Göre Festival" altı gün sürecek, konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine, atölyelerden deneyim alanlarına kadar gençlerin aradığı her şeyi katılımcılarına sunacak. Anadolu'nun dört bir yanından gelen lezzetleri deneyimleme, sosyalleşme, sertifikalı eğitimler, geleceğine değer katan etkinlikler, spor, e-learning eğitimlerine giriş imkanları sağlayan festival, sergi ve deneyim alanları, etnospor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar ile yerel yönetim stantlarına ev sahipliği yapıyor.

Stant ziyaretçilerden tam not aldı

Festivale Samsun'dan gelen Faruk Polat, Gaziantep Büyükşehir standının donanımlı ve çeşitli olduğunu vurgulayarak, "Gayet beğendim. Ayakkabı olarak giyilen yemeniyi, tahta işleme sedefi öğrendim. Bilgisayar oyunları eklenmiş. Gaziantep'in kültürel mirasları sergilenmiş, tanıma fırsatı buldum. Gayet düzenli ve özel bir stant olmuş. En çok beğendiğim stantlar arasında diyebilirim" diye konuştu.

Nisa Azak ise standı çok beğendiklerini aktardı, deri işleri kısmı ve cam kısmının çok ilgi çekici olduğunu söyledi. Azak, ürünlerin tamamının el emeği olmasının önemini belirtti.

Arife Akarsu da stanttaki çalışmaların çok özel olduğunu deri işleme kısmının çok hoşuna gittiğini aktararak emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep'te Tam Bana Göre Festivali
Gaziantep'te Tam Bana Göre Festivali
Gaziantep'te Tam Bana Göre Festivali
Gaziantep'te Tam Bana Göre Festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Festival, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 'Tam Bana Göre' Festivali - Son Dakika


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